В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Матч 17-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Украины по футболу в Одессе между местным «Черноморцем» и хмельницким «Подольем» был остановлен из-за отключения электроэнергии на стадионе.
Матч проходил в субботу. На 77-й минуте при счете 4:0 в пользу хозяев во время атаки «Черноморца» на арене, рассчитанной на 34 тысячи зрителей, погас свет, после чего болельщики включили фонари на мобильных устройствах. Через несколько минут энергоснабжение восстановилось и игра была продолжена. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «черно-синих».
Ранее оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» сообщал об ограничениях на подачу электроэнергии 22 ноября. Компания в своем Telegram-канале уточнила, что во всех регионах страны возможны почасовые отключения.