В Одессе прервали футбольный матч из-за отключения электричества

Матч проходил в субботу. На 77-й минуте при счете 4:0 в пользу хозяев во время атаки «Черноморца» на арене, рассчитанной на 34 тысячи зрителей, погас свет, после чего болельщики включили фонари на мобильных устройствах. Через несколько минут энергоснабжение восстановилось и игра была продолжена. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «черно-синих».