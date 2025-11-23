Аргентинский «Ланус» не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок

Основное и дополнительное время встречи в Асунсьоне завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лануса» — 5:4. В составе проигравших весь матч на поле провел экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк, он не реализовал свою попытку в послематчевой серии.