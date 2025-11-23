Аргентинский «Ланус» не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб «Ланус» в серии пенальти победил бразильский «Атлетико Минейро» и завоевал Южноамериканский кубок.
Основное и дополнительное время встречи в Асунсьоне завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лануса» — 5:4. В составе проигравших весь матч на поле провел экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк, он не реализовал свою попытку в послематчевой серии.
«Атлетико Минейро» ни разу не выигрывал Южноамериканский кубок, однако становился победителем Кубка Либертадорес в 2013-м, а также побеждал в Рекопе — матче между победителями двух континентальных турниров. «Ланус» становился победителем Южноамериканского кубка в 2013-м.
Тренер «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли стал третьим специалистом, который дважды принимал участие в финале соревнования. Экс-наставник сборной Аргентины выигрывал турнир в 2011 году с «Универсидад де Чили».
Южноамериканский кубок является вторым по значимости континентальным клубным турниром. Его победитель получает право участия в Кубке Либертадорес.