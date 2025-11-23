Аргентинский «Ланус» не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
9.25
X
1.43
П2
5.50
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.23
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.05
П2
2.18
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.08
П2
3.74
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.07
П2
1.36
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.32
П2
2.21
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.97
П2
1.65
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.30
П2
2.56
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.46
П2
2.16
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.17
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.43
П2
6.21
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.96
П2
6.30
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.44
П2
2.60
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.51
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.91
П2
7.80
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
2.99
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.67
П2
5.58
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.49
X
3.58
П2
1.76
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.40
П2
3.88
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.27
П2
5.14
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.40
X
5.51
П2
1.40
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2

Аргентинский «Ланус» не позволил Халку выиграть Южноамериканский кубок

«Ланус» обыграл «Атлетико Минейро» и стал победителем Южноамериканского кубка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб «Ланус» в серии пенальти победил бразильский «Атлетико Минейро» и завоевал Южноамериканский кубок.

Основное и дополнительное время встречи в Асунсьоне завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Лануса» — 5:4. В составе проигравших весь матч на поле провел экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк, он не реализовал свою попытку в послематчевой серии.

«Атлетико Минейро» ни разу не выигрывал Южноамериканский кубок, однако становился победителем Кубка Либертадорес в 2013-м, а также побеждал в Рекопе — матче между победителями двух континентальных турниров. «Ланус» становился победителем Южноамериканского кубка в 2013-м.

Тренер «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли стал третьим специалистом, который дважды принимал участие в финале соревнования. Экс-наставник сборной Аргентины выигрывал турнир в 2011 году с «Универсидад де Чили».

Южноамериканский кубок является вторым по значимости континентальным клубным турниром. Его победитель получает право участия в Кубке Либертадорес.