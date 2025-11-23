«Тоттенхэм» — снова в числе английских топ-клубов? Новый тренер грамотно пересобрал команду

Стартовую дистанцию «Тоттенхэм» прошел не идеально. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть «под капот» и ознакомиться с продвинутой статистикой. По данным FBRef, «шпоры» забили 16 голов при 11 xG, а пропустили 10 при 15,2 допущенных xG — это самый большой оверперформанс в лиге. Более того, в прошлом сезоне при Постекоглу «Тоттенхэм» создавал больше моментов и отдавал больше пасов в штрафную площадь, чем в начале этого сезона. Да и с голами было получше — 0,91 в среднем за игру сейчас против 1,7 в прошлой кампании.