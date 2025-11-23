«Тоттенхэм» — снова в числе английских топ-клубов? Новый тренер грамотно пересобрал команду

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
1
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.20
П2
4.50
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.05
П2
2.18
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.07
П2
3.71
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.07
П2
1.37
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.31
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.95
П2
1.64
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.29
П2
2.57
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.48
П2
2.13
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.65
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.17
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
6.20
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.50
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.40
П2
2.49
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.51
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.87
П2
8.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.18
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.63
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.47
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.38
П2
3.86
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.27
П2
5.14
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.33
X
5.52
П2
1.40
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Тоттенхэм» — снова в числе английских топ-клубов? Новый тренер грамотно пересобрал команду

Оцениваем первые итоги работы Томаса Франка.

Источник: AFP 2023

«Тоттенхэм» Томаса Франка — одно из ярких впечатлений на старте сезона АПЛ: 18 очков после 11 туров, пятое место в таблице. Да, в последних двух турах «шпоры» потеряли очки, но в соперниках были «Челси» и «Манчестер Юнайтед». С приходом Томаса Франка в команде появились структурность и система, нехватка которых была очевидна в последние полгода под руководством Ангелоса Постекоглу.

Но все помнят, каким был старт самого австралийца — лидерство в АПЛ, три награды лучшему тренеру месяца в АПЛ по итогам первых трех месяцев сезона-2023/24. Стоит ли и в случае с Франком опасаться такого же падения, которое в итоге случилось с Постекоглу? И есть ли причины полагать, что это начало истории долгосрочного успеха, а не краткосрочная вспышка?

Франк исправляет то, за что критиковали его предшественника

«Тоттенхэм» слишком уязвим в контратаках. «Тоттенхэм» играет со слишком высокой линией обороны. Интенсивность игры «Тоттенхэма» оборачивается для него лидерством среди всех команд АПЛ по числу травм.

Все это — «Тоттенхэм» Постекоглу, и ничего из вышеперечисленного не применимо к «Тоттенхэму» Франка по итогам первых трех месяцев. Датский тренер начал с исправления самых очевидных проблем и прекрасно с этим справляется.

На данный момент меньше «шпор» пропустили только лидеры таблицы «Арсенал» с «Манчестер Сити», а также «Кристал Пэлас». Линия обороны осталась высокой, но перестала быть самоубийственно высокой, более насыщенная полузащита добавляет компактности и защищает от быстрых контратак.

Для иллюстрации — две карты передач из матчей «Тоттенхэма». Слева — домашняя встреча против «Вулверхэмптона» при Постекоглу в декабре 2024 года, справа — тоже домашний матч против «Вулвз», но уже при Франке в сентябре 2025 года.

Защитники в среднем располагаются даже выше, но в глаза сразу бросается, насколько компактнее и структурированнее выглядит версия Франка. Ни один игрок не изолирован от партнеров, все вовлечены в командные взаимодействия.

«Тоттенхэм» стал гораздо надежнее, против него сложнее атаковать и при этом не намного проще защищаться, хотя рисунок атак стал немного примитивнее: число навесов, например, выросло с 19,8 в среднем за матч в прошлом сезоне до 23,8 в этом.

Франк более прагматичный тренер, чем Постекоглу, и «Тоттенхэму», который сначала нашел идентичность в бесшабашности и игре без оглядки на свои ворота, а потом там же ее и потерял, было нужно именно это.

Для эйфории слишком рано — «Тоттенхэму» еще предстоит проверка дистанцией

«Тоттенхэм» неплохо начал эту кампанию и, если смотреть только на таблицу АПЛ, в теории может считаться даже претендентом на участие в чемпионской гонке. Прогресс очевиден, особенно по сравнению с прошлым сезоном, в котором «шпоры» заняли 17-е место. Только далекоидущие выводы делать пока рано. Основных причин две: календарь и оверперформанс.

Болельщики «Тоттенхэма» в разговоре о календаре обязательно укажут на уже сыгранные матчи против «Манчестер Сити», «Борнмута», «Челси» и «МЮ». Но факт в том, что в двух из этих четырех встреч «шпоры» потерпели поражение, одолеть получилось лишь «горожан».

А набирать очки против таких соперников необходимо, если хочешь бороться за высокие места. В последние недели уровень оппозиции «Тоттенхэма» резко возрос, и пока команда справляется с этим не лучшим образом, опустившись с третьего на пятое место.

Стартовую дистанцию «Тоттенхэм» прошел не идеально. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть «под капот» и ознакомиться с продвинутой статистикой. По данным FBRef, «шпоры» забили 16 голов при 11 xG, а пропустили 10 при 15,2 допущенных xG — это самый большой оверперформанс в лиге. Более того, в прошлом сезоне при Постекоглу «Тоттенхэм» создавал больше моментов и отдавал больше пасов в штрафную площадь, чем в начале этого сезона. Да и с голами было получше — 0,91 в среднем за игру сейчас против 1,7 в прошлой кампании.

Возможно, это следствие более эффективного футбола Франка, но есть определенная вероятность, что «Тоттенхэму» просто везет с реализацией — как собственной, так и соперников.

Напряженный календарь и топ-матчи покажут, какая из гипотез верна. Игнорировать тревожные знаки, перечисленные выше, нельзя, но пока что это лишь знаки, о которых Франк наверняка в курсе.

