«Рома» одержала победу над «Кремонезе» и вышла в лидеры чемпионата Италии

Встреча в Кремоне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Матиас Суле (17-я минута), Эван Фергюсон (64) и Уэсли Франса (69). У хозяев отличился Франческо Фолино (90+3).