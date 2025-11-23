«Рома» одержала победу над «Кремонезе» и вышла в лидеры чемпионата Италии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Рома» одержала победу над «Кремонезе» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кремоне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Матиас Суле (17-я минута), Эван Фергюсон (64) и Уэсли Франса (69). У хозяев отличился Франческо Фолино (90+3).
На 62-й минуте красную карточку за споры с судьей получил главный тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини.
«Рома», набрав 27 очков, вернулась на первое место турнирной таблицы чемпионата. «Кремонезе» с 14 баллами опустился на 12-ю строчку. Команда проиграла третий матч подряд в Серии А.
В следующем туре «Рома» 30 ноября примет «Наполи», днем позднее «Кремонезе» сыграет в гостях с «Болоньей».
В другом матче «Парма» в гостях обыграла «Верону» со счетом 2:1.
Давиде Никола
Джанпьеро Гасперини
Франческо Фолино
90′
Матиас Соуле
17′
Эван Фергюсон
64′
Уэсли Винисиус
69′
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
6
Федерико Баскиротто
4
Томмазо Барбьери
38
Варрен Бондо
82′
10
Джейми Варди
15
Маттео Бьянкетти
80′
55
Франческо Фолино
22
Романо Флориани
57′
3
Джузеппе Пеццелла
32
Мартин Пайеро
32′
57′
20
Франко Васкес
27
Яри Вандепутте
70′
33
Альберто Грасси
90
Федерико Бонаццоли
80′
99
Антонио Санабрия
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
24
Ян Циолковски
45′
46′
8
Нейл Эль-Айнауи
84′
43
Уэсли Винисиус
80′
12
Константинос Цимикас
18
Матиас Соуле
85′
61
Никколо Пизилли
35
Томмазо Бальданци
59′
11
Эван Фергюсон
7
Лоренцо Пеллегрини
60′
92
Стефан Эль-Шаарави
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти