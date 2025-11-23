Ричмонд
«Рома» одержала победу над «Кремонезе» и вышла в лидеры чемпионата Италии

«Рома» победила «Кремонезе» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Рома» одержала победу над «Кремонезе» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Кремоне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Матиас Суле (17-я минута), Эван Фергюсон (64) и Уэсли Франса (69). У хозяев отличился Франческо Фолино (90+3).

На 62-й минуте красную карточку за споры с судьей получил главный тренер римской команды Джан Пьеро Гасперини.

«Рома», набрав 27 очков, вернулась на первое место турнирной таблицы чемпионата. «Кремонезе» с 14 баллами опустился на 12-ю строчку. Команда проиграла третий матч подряд в Серии А.

В следующем туре «Рома» 30 ноября примет «Наполи», днем позднее «Кремонезе» сыграет в гостях с «Болоньей».

В другом матче «Парма» в гостях обыграла «Верону» со счетом 2:1.

Кремонезе
1:3
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, 12-й тур
23.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Джанпьеро Гасперини
Голы
Кремонезе
Франческо Фолино
90′
Рома
Матиас Соуле
17′
Эван Фергюсон
64′
Уэсли Винисиус
69′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
6
Федерико Баскиротто
4
Томмазо Барбьери
38
Варрен Бондо
82′
10
Джейми Варди
15
Маттео Бьянкетти
80′
55
Франческо Фолино
22
Романо Флориани
57′
3
Джузеппе Пеццелла
32
Мартин Пайеро
32′
57′
20
Франко Васкес
27
Яри Вандепутте
70′
33
Альберто Грасси
90
Федерико Бонаццоли
80′
99
Антонио Санабрия
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
24
Ян Циолковски
45′
46′
8
Нейл Эль-Айнауи
84′
43
Уэсли Винисиус
80′
12
Константинос Цимикас
18
Матиас Соуле
85′
61
Никколо Пизилли
35
Томмазо Бальданци
59′
11
Эван Фергюсон
7
Лоренцо Пеллегрини
60′
92
Стефан Эль-Шаарави
Статистика
Кремонезе
Рома
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
12
Удары в створ
4
6
Угловые
3
5
Фолы
12
16
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти