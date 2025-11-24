Ричмонд
Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем

Иранского футболиста Сохрабяна отстранили из-за видео с алкоголем.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Защитник иранского футбольного клуба «Эстегляль» Армин Сохрабян временно отстранен, после того как в Сети появилось видео, на котором он держит стакан с алкоголем, сообщает thenewregion.com со ссылкой на агентство Fars.

В Иране употребление алкоголя строго запрещено.

Видео вызвало критику со стороны властей в адрес 30-летнего спортсмена. После его публикации дело было передано в дисциплинарный комитет клуба. Сохрабян отстранен от тренировок до окончания разбирательств.

Сохрабян извинился и написал в Instagram*, что данное видео было снято несколько лет назад и опубликовано его недоброжелателем.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.