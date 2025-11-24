Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Защитник иранского футбольного клуба «Эстегляль» Армин Сохрабян временно отстранен, после того как в Сети появилось видео, на котором он держит стакан с алкоголем, сообщает thenewregion.com со ссылкой на агентство Fars.