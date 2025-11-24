Юран: «Очень понравилось в Турции. У них футбол — это религия»

Задержки зарплаты? Было опасение, что так все и выйдет. Я думал, что в декабре закончу. Первая выплата долгов должна была произойти 15 ноября, она не поступила, юристы уже подготовили бумаги, будем отправлять обращение в ФИФА«, — сказал Юран в эфире шоу “Спартак Шоу”.