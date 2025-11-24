Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.28
X
2.95
П2
3.75
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.20
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.27
П2
3.95
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.46
П2
4.00
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

Юран: «Очень понравилось в Турции. У них футбол — это религия»

Российский тренер Сергей Юран поделился впечатлениями от работы в Турции.

Источник: Sport24

С июля по октябрь 2025 года Юран работал в «Серикспоре», выступающем во втором по силе дивизионе.

"Очень понравилось в Турции. У них футбол — это религия. Очень сильная первая лига, команд 9−10 оттуда ставят задачу выхода в Суперлигу. И они не уступают по силе командам с 10-го места РПЛ и ниже.

Задержки зарплаты? Было опасение, что так все и выйдет. Я думал, что в декабре закончу. Первая выплата долгов должна была произойти 15 ноября, она не поступила, юристы уже подготовили бумаги, будем отправлять обращение в ФИФА«, — сказал Юран в эфире шоу “Спартак Шоу”.