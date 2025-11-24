Нет ни одной причины, чтобы «Арсенал» снова остался без чемпионства. Команде Артеты нет равных в Англии

Ноябрьская международная пауза продлилась дольше обычного, поэтому и по клубному футболу зрители соскучились сильнее, чем всегда. И, вернувшись, он не подвел. Сразу три больших дерби состоялось в первом же туре после возобновления европейских чемпионатов: московское между «Спартаком» и ЦСКА, миланское и северолондонское. Самым голевым и в целом насыщенным получилось последнее.
Правда, заслуга здесь принадлежит, по сути, только одной команде — «Арсеналу». Эберечи Эзе стал первым игроком клуба, который отгрузил «Тоттенхэму» три гола за матч в эпоху АПЛ, а всего в рамках противостояния таких футболистов ранее было лишь двое. К слову, это 400-й хет-трик в премьер-лиге вообще. Со всех сторон особенный вечер для англичанина.
Но «Арсенал» был прекрасен целиком, как, в принципе, и всегда в последнее время. Команда Артеты настолько монолитна, сбалансированна и сыгранна, что соперники ее откровенно боятся. «Тоттенхэм» лишь после алогичного мяча Ришарлисона на 55-й минуте вспомнил, что в идеале надо бы хоть что-нибудь придумать в атаке. До выстрела бразильца почти с центра поля гости по воротам не били совсем.
Не сказать, что дальше ситуация значительно улучшилась, но появились попытки создания моментов, входы в штрафную, капля смелости — уже неплохо. Томас Франк даже выпустил на поле дополнительного нападающего, Рандаля Коло-Муани. И все равно шансов у «Тоттенхэма», конечно, не было никаких, команды сейчас находятся просто на разных уровнях.
Обе стадии матча предельно красноречивы. Вот этот страх, который поселяется в мыслях оппонентов «Арсенала» еще до стартового свистка, взялся не на пустом месте. Ему ведь, по ощущениям, невозможно сопротивляться. Роботы Артеты спокойно забирают мяч, вяжут и перемалывают практически любого — разве что с «Ливерпулем» выходило исключительно вязать. А если обреченным на поражение подумается, что можно поднять голову и постараться дать отпор, по этой самой голове быстренько наприлетает дополнительная парочка мячей от Эзе, Габриэла, Сака, Дьекереша или кого угодно другого.
Да, состав там укомплектован так, что травмированному капитану Мартину Эдегору, например, придется поконкурировать за право играть в основе, когда долечится. Вылетает центральный защитник? Есть два приемлемых варианта на подмену — Инкапиэ и Москера блестяще справляются. Дьекереша не будет месяц? Не проблема, забивать у Артеты способны все. Почти на каждой позиции у тренера в наличии минимум два классных исполнителя — вплоть до вратарской.
При испанце «Арсенал» годами прогрессировал и добрался, наконец, до статуса безоговорочно лучшего в стране. В АПЛ у лондонцев буквально ноль конкурентов. Никто и близко не обладает подобной отлаженностью процессов на поле и за его пределами. Все трансферы — в точку. Все передвижения футболистов — запрограммированы и эффективны. Самая тренерская команда мира в сезоне-2025/26 обитает на «Этихаде» и рвется к долгожданному трофею. Нереально придумать хотя бы одну причину, почему триумф сорвется. Их попросту нет.
Безусловно, тут важен и синхронный спад соперников. «Ливерпуль» акклиматизируется на фоне сумасшедшей закупки, «Челси» остается сыроватым и до сих разбирается с явным перебором кадров, «МЮ» едва нащупал нужный вектор, «Вилла» пока даже себе же прошлогодней уступает, остальные элементарно не дотягивают и на дистанции конкуренцию «Арсеналу» не составят. Какая-то надежда в плане интриги существует, наверное, в лице «Ман Сити», но Пеп продолжает демонстрировать катастрофическую по собственным меркам нестабильность. В общем, в гонку верится с огромным трудом.
«Арсенал» поднимет трофей в мае. Серьезно, любой альтернативный исход будет абсолютной фантасмагорией. Интересно кое-что еще: а сколько всего титулов заберет «Арсенал»? В Англии равных ему нет, но Лига чемпионов — другая история, пусть лондонцы и там тоже считаются фаворитами. На многие вопросы ответит ближайший матч — с «Баварией». Две лучшие команды мира — прямо сейчас друг против друга в самый разгар сезона. Красота. Тогда и поймем, насколько велики перспективы.
Трофим Гондюреев