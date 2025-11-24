Нет ни одной причины, чтобы «Арсенал» снова остался без чемпионства. Команде Артеты нет равных в Англии

При испанце «Арсенал» годами прогрессировал и добрался, наконец, до статуса безоговорочно лучшего в стране. В АПЛ у лондонцев буквально ноль конкурентов. Никто и близко не обладает подобной отлаженностью процессов на поле и за его пределами. Все трансферы — в точку. Все передвижения футболистов — запрограммированы и эффективны. Самая тренерская команда мира в сезоне-2025/26 обитает на «Этихаде» и рвется к долгожданному трофею. Нереально придумать хотя бы одну причину, почему триумф сорвется. Их попросту нет.