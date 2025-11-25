Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
2.88
П2
2.40
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.50
П2
27.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Пиза
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.00
П2
1.22
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

Инфантино: Симонян посвятил футболу значительную часть жизни

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян посвятил футболу значительную часть своей жизни. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«С грустью узнал о кончине Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Знаменитый бывший капитан сборной СССР, который возглавил свою команду в их первом в истории матче чемпионата мира по футболу, а также забил первый гол своей сборной в финальной части. Он посвятил футболу значительную часть своей жизни. От имени всех в ФИФА и мирового футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто знал и работал с ним», — написал Инфантино.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.