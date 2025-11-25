Сказка Андерсона. Колонка Казанского — о самом перспективном футболисте АПЛ

«Алло, Эллиот. Как ты? Как Португалия? Как семья? — перед прошлым сезоном на каникулах ему неожиданно набрал главный тренер. — Тут такое дело. Ты знаешь финансовые правила к английским клубам. Вот эти странные три буквы PSR. Это когда мы можем тратить только при условии своих продаж. Иначе все. Очки снимают, да и проблем море. Короче, Эллиот. Мне больно и неприятно. Но ты должен это услышать от меня. Нам нужно расстаться. Но я всегда буду ценить тебя. И может быть, мы однажды вновь встретимся. Здесь нет ничего личного. Это проклятый английский бизнес. Прощай, Эллиот. Тебя ждет светлое будущее. Скорее всего, в “лесу”.