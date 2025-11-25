Сказка Андерсона. Колонка Казанского — о самом перспективном футболисте АПЛ

В Уолсенде, маленьком пригороде Ньюкасла, когда-то строили лучшие в мире корабли — круизные лайнеры, военные суда, ледоколы.
«Мавритания» в начале века была самым быстрым судном Атлантики, а «Святогор», сошедший с английской верфи, спасал экспедиции и помогал в освоении Северного морского пути. При советской власти «Святогор» получил имя «Красин», и сейчас его можно увидеть на вечной стоянке в Петербурге, на набережной Лейтенанта Шмидта.
Пока взрослые в доках строили корабли, их сыновья, чтобы не болтаться без дела, занимались рядом в небольшой школе для мальчиков. Боксом и футболом. С 1904 года.
Они взрослели и устраивались на завод. Однако не все шагали по надежной дороге трудовой биографии. Непостижимым образом «Школа мальчиков Уолсенда» становилась первым футбольным клубом огромного количества… звезд этой игры. Алан Ширер и Стив Брюс, Майкл Кэррик и Фрейзер Фостер, Питер Бирдсли и Алан Томпсон — все они играли за сборную Англии, впервые пнув мяч в детской секции при кораблестроительном заводе.
Доки давно закрылись, а секция — нет. Сейчас мальчишек и девчонок, а также их родителей приглашают сюда, хвастаясь своим новым воспитанником. Он тоже играет в сборной Англии. Вероятно, станет основным «Трех львов» на чемпионате мира. Его ценник летом перевалит за 100 миллионов фунтов, к гадалке не ходи. Этому никто не удивится.
Эллиот Андерсон сейчас самый обсуждаемый игрок острова. Ему 22. В сентябре он дебютировал в сборной. Его футбол был настолько матерым, что Томас Тухель прекратил свои поиски идеального напарника для Деклана Райса. Связка в центре полузащиты получилась самой сбалансированной за последние несколько лет. На эту вершину Эллиот забрался при помощи своего таланта, разочарования и трудолюбия.
Сердце Андерсона в детстве унесли «сороки». Так вполне могла бы начинаться его сказочная биография. В своем гнезде они спрятали его на долгие годы. Маленького рыжего футболиста после детской школы при корабельном заводе с большим удовольствием приняли в академию «Ньюкасла».
Недостаток скорости он компенсировал чрезвычайной выносливостью и объемом своей игры. «В деда пошел», — говорили в академии, вспоминая его родственника Джеффа Аллена, в 60-х нападающего «Ньюкасл Юнайтед». «Хорошо не в брата», — перемигивались чуть позже, глядя в телевизор. Старший, Уилл, светился интригами в центре скандалов в проекте «Любовный остров», в британском аналоге «Дома 2».
Эллиота сразу определили в центр футбольного поля. Он строил и разрушал. Делал это одинаково успешно. Тренеры переставляли его фишку на тактической доске с позиции шестого номера на восьмерку. Это и стало его судьбой. В 18 он подписал первый профессиональный контракт. В 19 вышел на поле в майке основы. Эдди Хау решил, что самым быстрым способом огранить рыжую драгоценность будет командировка в брутальный футбол второй английской лиги. Андерсон отправился на другое побережье к «пиратам» из Бристоля. Их капитаном на тренерском мостике был скандальный флибустьер Джои Бартон. Он дрался на поле и за его пределами, получал дисквалификации за красные карточки и ставки на футбольные матчи. Бартон рассуждал о том, что английскую церковь нужно ликвидировать, чтобы деньги налогоплательщиков оставались в казне, а не в карманах служителей культа. Бартон был игроком широких взглядов, стал таким же тренером.
Андерсон попал в его любимцы. Эллиот бил аккуратно, но сильно. Отбирал мячи и забивал их.
«Сегодня перед игрой я слушал записи Билла Шенкли (легендарный тренер “Ливерпуля”. — Прим. “СЭ”). Он рассуждал о 19-летнем Диего Марадоне, как он может замедлять игру в штрафной и контролировать ее. Точно так делает Эллиот».
Из Бристоля в Ньюкасл спустя полгода Андерсон вернулся победителем второго дивизиона и с прозвищем Марадона. Эдди Хау только обозначил конкуренцию. «У тебя обязательно будет шанс, важно им воспользоваться». На деле треугольник в центре поля Тонали — Жоэлинтон — Бруно не нуждался в иной вершине.
«Алло, Эллиот. Как ты? Как Португалия? Как семья? — перед прошлым сезоном на каникулах ему неожиданно набрал главный тренер. — Тут такое дело. Ты знаешь финансовые правила к английским клубам. Вот эти странные три буквы PSR. Это когда мы можем тратить только при условии своих продаж. Иначе все. Очки снимают, да и проблем море. Короче, Эллиот. Мне больно и неприятно. Но ты должен это услышать от меня. Нам нужно расстаться. Но я всегда буду ценить тебя. И может быть, мы однажды вновь встретимся. Здесь нет ничего личного. Это проклятый английский бизнес. Прощай, Эллиот. Тебя ждет светлое будущее. Скорее всего, в “лесу”.
Андерсен заехал на базу, собрал вещи и отправился в Ноттингем. Ему было приятно, когда полгода спустя его пригласили на «Уэмбли» и он увидел, как Ньюкасл выигрывает Кубок лиги. Первый трофей за десятилетия. Он всегда болел за «сорок» и в такой день своих эмоций не скрывал. 14 лет жизни в черно-белую полоску просто так не вычеркнешь из биографии.
К этому времени он превратился в ключевого игрока «Ноттингема». Настолько, что Ли Карсли, тренер молодежной сборной Англии не мог представить себе команду на летнем чемпионате Европы без него. Эллиот играл в каждом матче турнира. Попал в символическую сборную и после финала поднял Кубок чемпионов Европы над своей головой, с удовольствием бросая взгляд на разочарованных немецких соперников.
Сейчас «Ноттингем Форрест» за футбольным полем очень похож на телевизионный проект, в котором когда-то участвовал его брат. Скандалы, интриги, лобное место в ложе президента, увольнение Нуну Эшпириту Санту, назначение Постекоглу, его увольнение и приход Дайча. Но при всей турбулентности Эллиот показывает очень высокий стандарт футбольного качества, кто бы им ни управлял. Он выжигал все в полузащите в домашней игре против «МЮ» (2:2), реализовал пенальти (еще одно умение) в игре с «Лидсом» (3:1) и провел выдающийся матч на «Энфилде», нокаутировав «Ливерпуль» (3:0).
Эллиот чаще всех игроков АПЛ касается мяча в этом сезоне. Он в лидерах по продвигающим передачам, возвратам владения, выигранным единоборствам и пасам в финальную треть. Он на вершинах любого продвинутого чарта. Эллиот везде. При этом «Ноттингем» скромно посматривает на мир с 16-го места.
Каждый тур подкидывает сравнения из прошлого — от Джеймса Милнера и Келвина Филлипса до Стивена Джеррарда и Роя Кина.
Хотя сам Эллиот рассказывал, что всегда особо пристально вглядывался в движения такого же рыжего, но куда более матерого — Кевина Де Брейне.
Тем интереснее, где будет проходить дальнейшая эволюция Андерсона. Нет никаких иллюзий, что такой талант задержится в периферийном Ноттингеме надолго.
Игрок его амплуа и характера необходим «МЮ». Давление усиливается еще и потому, что капитан великого «Юнайтед» имени Фергюсона надел на себя майку «дьявола» после майки «Ноттингема».
Английский Родри — это прозвище как намек на его путешествие в другой Манчестер. Тем более Пеп все еще в поисках победной формулы. Родри не молодеет. Де Брейне не заменили. Почему бы и нет?
Эдди Хау никогда не скрывал, что мечтал вернуть воспитанника «Ньюкасла» домой. За Эллиотом может прийти и «Ливерпуль». Из главных английских команд, кажется, только у «Арсенала» и «Челси» нет необходимости в таком типаже.
Его слово будет решающим.
Рыжий Марадона из города кораблестроителей своей игрой зарабатывает право самому сделать сказочный крейсер своей судьбы. Или ледокол.