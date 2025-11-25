«Атлетико Паранаэнсе» хочет получить Диего Косту, пишут СМИ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе» заинтересован в приобретении защитника «Краснодара» Диего Косты, сообщает журналист UOL Габриэл Са в соцсети Х.
По информации источника, «Атлетико Паранаэнсе» в ближайшее время готовит предложение российскому клубу по трансферу 26-летнего игрока.
Коста выступает в составе «Краснодара» с июля 2024 года. Он перешел в российский клуб из бразильского «Сан-Паулу» за 7,5 миллиона евро. Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до июня 2029 года.
В текущем сезоне он сыграл за «Краснодар» 18 матчей во всех турнирах и забил два гола. Команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка за 16 туров.