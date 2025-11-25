Футболист «Эвертона» извинился за удаление в матче с «МЮ». Гейе получил красную карточку за пощечину одноклубнику

В первом тайме у Гейе произошла перепалка с защитником Майклом Кином, в ходе которой сенегалец ударил по лицу одноклубника, за что и получил прямую красную карточку. Несмотря на удаление на 13-й минуте, «Эвертон» победил «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 1:0.
"В первую очередь я хочу извиниться перед партнером по команде Майклом Кином. Я несу полную ответственность за свою реакцию. Также прошу прощения у товарищей по команде, тренерского штаба, болельщиков и клуба.
То, что произошло, не отражает мою личность и мои ценности. Эмоции могут зашкаливать, но ничто не оправдывает такое поведение. Я сделаю все возможное, чтобы подобного никогда не повторилось", — написал Гейе.