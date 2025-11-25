Король в изгнании. Маркус Рэшфорд перезагрузил карьеру в «Барселоне»

Летний переход Маркуса Рэшфорда в «Барселону» для многих оказался неожиданным и даже удивительным. Англичанин давно получил клеймо нестабильного футболиста, который чередует успешные сезоны с откровенно провальными. Тем удивительнее, что кроме «Барселоны» за его подписание боролись еще и «Бавария» с «Ювентусом».
При этом Маркус был далеко не первой целью сине-гранатовых. Но в итоге все сложилось просто идеальным образом: Рэшфорд получил переход в клуб мечты, а чемпион Испании — замотивированного футболиста, который идеально вписался в игровой рисунок Флика.
Изгой «МЮ»
Слухи о переходе в «Барселону» появились еще прошлой зимой. К тому моменту Рэшфорд окончательно выпал из обоймы «МЮ» — многих удивляло, что за англичанином действительно следит будущий чемпион Испании. В итоге либо «Барселона» не потянула трансфер, либо «Юнайтед» выставил неподъемные условия — и Маркус отправился в ссылку в Бирмингем.
Полгода в «Астон Вилле» тяжело назвать успешными — клуб не воспользовался правом выкупа игрока за 40 миллионов фунтов и вернул его в расположение «МЮ». Но и «дьяволам» Рэшфорд уже был не нужен: его записали в группу изгоев вместе с Санчо, Антони, Гарначо и Маласией. По слухам, вся эта пятерка могла тренироваться на базе клуба только после пяти вечера — кошмар для любого футболиста.
Переход мечты
Рэшфорд все же получил интересное предложение — «Барселона» договорилась с «МЮ» об аренде. Маркусу даже пришлось пойти на снижение зарплаты, но он все равно был несказанно рад переходу — достаточно просто посмотреть на фото с презентации, где он искренне улыбается до ушей.
Однако Рэшфорд был не первым вариантом «Барсы» в летнее окно. До Маркуса сине-гранатовые безуспешно пытались подписать Нико Уильямса и Луиса Диаса. И если первый все же не предал родной «Атлетик» (плюс получил очень хороший новый контракт), то второго «Барселона» просто не смогла себе позволить.
У трансфера были и критики: например, экс-нападающий «МЮ» Тедди Шерингем сказал, что «этот переход будет шагом вперед, который Рэшфорд не заслужил». Бывший футболист сборной Англии настаивал на том, что Маркусу нужно остаться и доказывать свою состоятельность в «Юнайтед».
Но подавляющее большинство знакомых с футболистом говорили обратное. Например, Поль Погба вообще раскритиковал их общий бывший клуб: «Это безумие, но я рад за него, потому что они сбросили его со счетов. “Манчестер Юнайтед” теряет отличного игрока. Тем хуже для них».
Есть теория, что Рэшфорд из тех футболистов, которые раскрываются в максимально тепличных условиях. Им нужен покой, хорошая погода, похвала в медиа и отличное настроение — именно так все сложилось этим летом для Маркуса.
Лучший форвард «Барселоны»
Удивительно, но прямо сейчас Рэшфорд — лучший в «Барсе» по голевым действиям. Их у него набралось уже 15: шесть голов и девять передач. Близко к нему подобрался только Ламин Ямаль — у вундеркинда на один результативный пас меньше. Тем удивительнее, что перед стартом сезона букмекеры ожидали от Маркуса именно эти шесть голов и всего две голевые передачи.
Поначалу Рэшфорд был далек от пиковой формы — август англичанин взял на раскачку. Зато после стал отличаться результативным действием в каждом матче — пока что он промолчал только во встречах с «Жироной» и «Брюгге». По многим атакующим показателям Маркус входит в топы лучших игроков Европы.
Правильно ли «Барселона» поступила, выбрав именно Рэшфорда? Логично было бы сравнить англичанина с двумя другими целями сине-гранатовых: Диасом в «Баварии» и Уильямсом. Заодно посмотрим, как дела у партнеров Маркуса по атаке.
Да, по многим показателям Луис Диас является абсолютным лидером — он не травмируется, активно забивает и показывает лучшую форму. Однако «Барсе» колумбиец обошелся бы в 82 миллиона евро — по слухам, именно столько запрашивал «Ливерпуль». А за Нико Уильямса сине-гранатовые заплатили бы сумму отступных в 58 миллионов евро. Рэшфорд же для «Барселоны» пока бесплатный — лишь следующим летом за него заплатят 30 миллионов евро.
Триумфальное возвращение?
Маркуса можно назвать королем в изгнании. Когда-то давно в «МЮ» на него нацепили корону и назвали главной звездой — а когда все пошло не так, он стал одним из козлов отпущения. Но Маркус и другие экс-футболисты «Юнайтед» раз за разом доказывают, что проблема все же не в них.
«Я рад, что Рэшфорд с нами в “Барселоне”. Я всегда был впечатлен его игрой и тем, что он может сделать в штрафной. Он это показывает и здесь, — вынес свой вердикт Ханси Флик. — Новый футбол в Барселоне, хорошая погода… Приятно видеть, что он всегда улыбается».
Бывший король Манчестера сбросил корону — так, без лишнего давления, ему намного комфортнее. В «Барселоне» есть другие представители голубых кровей, так что Маркус может сфокусироваться на своей игре и помощи команде — оказывается, в таких условиях он способен по-настоящему раскрыться.
«Хочу ли я остаться в “Барселоне”? Да, конечно, — резюмировал Рэшфорд. — Я обожаю этот клуб. Любой фанат футбола согласится, что “Барселона” — один из лучших клубов в истории. Играть за него — большая честь».
Даниил Матвеев