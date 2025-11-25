Ричмонд
Король в изгнании. Маркус Рэшфорд перезагрузил карьеру в «Барселоне»

Хотя казалось, что спекся.

Источник: Reuters

Летний переход Маркуса Рэшфорда в «Барселону» для многих оказался неожиданным и даже удивительным. Англичанин давно получил клеймо нестабильного футболиста, который чередует успешные сезоны с откровенно провальными. Тем удивительнее, что кроме «Барселоны» за его подписание боролись еще и «Бавария» с «Ювентусом».

При этом Маркус был далеко не первой целью сине-гранатовых. Но в итоге все сложилось просто идеальным образом: Рэшфорд получил переход в клуб мечты, а чемпион Испании — замотивированного футболиста, который идеально вписался в игровой рисунок Флика.

Изгой «МЮ»

Слухи о переходе в «Барселону» появились еще прошлой зимой. К тому моменту Рэшфорд окончательно выпал из обоймы «МЮ» — многих удивляло, что за англичанином действительно следит будущий чемпион Испании. В итоге либо «Барселона» не потянула трансфер, либо «Юнайтед» выставил неподъемные условия — и Маркус отправился в ссылку в Бирмингем.

Полгода в «Астон Вилле» тяжело назвать успешными — клуб не воспользовался правом выкупа игрока за 40 миллионов фунтов и вернул его в расположение «МЮ». Но и «дьяволам» Рэшфорд уже был не нужен: его записали в группу изгоев вместе с Санчо, Антони, Гарначо и Маласией. По слухам, вся эта пятерка могла тренироваться на базе клуба только после пяти вечера — кошмар для любого футболиста.

Переход мечты

Рэшфорд все же получил интересное предложение — «Барселона» договорилась с «МЮ» об аренде. Маркусу даже пришлось пойти на снижение зарплаты, но он все равно был несказанно рад переходу — достаточно просто посмотреть на фото с презентации, где он искренне улыбается до ушей.

Однако Рэшфорд был не первым вариантом «Барсы» в летнее окно. До Маркуса сине-гранатовые безуспешно пытались подписать Нико Уильямса и Луиса Диаса. И если первый все же не предал родной «Атлетик» (плюс получил очень хороший новый контракт), то второго «Барселона» просто не смогла себе позволить.

«Рад, что мы выбрали этот вариант, он мне нравился больше всего», — заключил Жоан Лапорта. Возможно, немного слукавил, но Рэшфорд все равно остался невероятно счастлив.

У трансфера были и критики: например, экс-нападающий «МЮ» Тедди Шерингем сказал, что «этот переход будет шагом вперед, который Рэшфорд не заслужил». Бывший футболист сборной Англии настаивал на том, что Маркусу нужно остаться и доказывать свою состоятельность в «Юнайтед».

Но подавляющее большинство знакомых с футболистом говорили обратное. Например, Поль Погба вообще раскритиковал их общий бывший клуб: «Это безумие, но я рад за него, потому что они сбросили его со счетов. “Манчестер Юнайтед” теряет отличного игрока. Тем хуже для них».

Есть теория, что Рэшфорд из тех футболистов, которые раскрываются в максимально тепличных условиях. Им нужен покой, хорошая погода, похвала в медиа и отличное настроение — именно так все сложилось этим летом для Маркуса.

Лучший форвард «Барселоны»

Удивительно, но прямо сейчас Рэшфорд — лучший в «Барсе» по голевым действиям. Их у него набралось уже 15: шесть голов и девять передач. Близко к нему подобрался только Ламин Ямаль — у вундеркинда на один результативный пас меньше. Тем удивительнее, что перед стартом сезона букмекеры ожидали от Маркуса именно эти шесть голов и всего две голевые передачи.

Поначалу Рэшфорд был далек от пиковой формы — август англичанин взял на раскачку. Зато после стал отличаться результативным действием в каждом матче — пока что он промолчал только во встречах с «Жироной» и «Брюгге». По многим атакующим показателям Маркус входит в топы лучших игроков Европы.

Правильно ли «Барселона» поступила, выбрав именно Рэшфорда? Логично было бы сравнить англичанина с двумя другими целями сине-гранатовых: Диасом в «Баварии» и Уильямсом. Заодно посмотрим, как дела у партнеров Маркуса по атаке.

У Маркуса Рэшфорда почти нет слабых мест — всухую он проигрывает остальным только по обводкам. Но англичанин успешно маскирует слабый дриблинг выбором позиции и открываниями в финальной трети поля — его трудно изолировать от партнеров.

Да, по многим показателям Луис Диас является абсолютным лидером — он не травмируется, активно забивает и показывает лучшую форму. Однако «Барсе» колумбиец обошелся бы в 82 миллиона евро — по слухам, именно столько запрашивал «Ливерпуль». А за Нико Уильямса сине-гранатовые заплатили бы сумму отступных в 58 миллионов евро. Рэшфорд же для «Барселоны» пока бесплатный — лишь следующим летом за него заплатят 30 миллионов евро.

Триумфальное возвращение?

Маркуса можно назвать королем в изгнании. Когда-то давно в «МЮ» на него нацепили корону и назвали главной звездой — а когда все пошло не так, он стал одним из козлов отпущения. Но Маркус и другие экс-футболисты «Юнайтед» раз за разом доказывают, что проблема все же не в них.

«Я рад, что Рэшфорд с нами в “Барселоне”. Я всегда был впечатлен его игрой и тем, что он может сделать в штрафной. Он это показывает и здесь, — вынес свой вердикт Ханси Флик. — Новый футбол в Барселоне, хорошая погода… Приятно видеть, что он всегда улыбается».

Бывший король Манчестера сбросил корону — так, без лишнего давления, ему намного комфортнее. В «Барселоне» есть другие представители голубых кровей, так что Маркус может сфокусироваться на своей игре и помощи команде — оказывается, в таких условиях он способен по-настоящему раскрыться.

«Хочу ли я остаться в “Барселоне”? Да, конечно, — резюмировал Рэшфорд. — Я обожаю этот клуб. Любой фанат футбола согласится, что “Барселона” — один из лучших клубов в истории. Играть за него — большая честь».

Даниил Матвеев