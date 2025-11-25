Король в изгнании. Маркус Рэшфорд перезагрузил карьеру в «Барселоне»

Удивительно, но прямо сейчас Рэшфорд — лучший в «Барсе» по голевым действиям. Их у него набралось уже 15: шесть голов и девять передач. Близко к нему подобрался только Ламин Ямаль — у вундеркинда на один результативный пас меньше. Тем удивительнее, что перед стартом сезона букмекеры ожидали от Маркуса именно эти шесть голов и всего две голевые передачи.