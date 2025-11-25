Ричмонд
Лидер «Кайрата» стал на шаг ближе к уходу в другую команду КПЛ

Грузинский полузащитник «Кайрата» Гиорги Зария с большей долей вероятности в зимнее межсезонье покинет команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Контракт забивного футболиста с алматинским клубом действует еще один месяц, после чего Зария будет вынужден перейти в другую команду.

По данным источника, близкому к ситуации, интерес к Зарии проявляют несколько команд чемпионата Казахстана, в то время как переговоры о продлении контракта с «Кайратом» по-прежнему не находятся на продвинутой стадии.

В КПЛ-2025 на счету грузинского футболиста 18 матчей, в которых он забил пять голов и сделал три ассиста. Также он забил два мяча в Кубке Казахстана и провел шесть игр в Лиге чемпионов.

Добавим, что в прошедшем сезоне Зария отличился шесть раз и сделал пять результативных передач в 23 играх КПЛ. За сборную Грузии сыграл два матча.