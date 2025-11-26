Передача Малкома принесла «Аль-Хилялю» крупную победу в азиатской ЛЧ

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Маркос Леонардо (45-я и 72-я минуты), также отличились Сергей Милинкович-Савич (63) и Жуан Конселу (90+3). На 61-й минуте защитник «Аль-Шорты» Алван Яхья получил вторую желтую карточку.