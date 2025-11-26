Ричмонд
Передача Малкома принесла «Аль-Хилялю» крупную победу в азиатской ЛЧ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Саудовский «Аль-Хиляль» разгромил иракскую «Аль-Шорту» в матче пятого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Маркос Леонардо (45-я и 72-я минуты), также отличились Сергей Милинкович-Савич (63) и Жуан Конселу (90+3). На 61-й минуте защитник «Аль-Шорты» Алван Яхья получил вторую желтую карточку.

Голевую передачу на Леонардо при первом взятии ворот отдал бывший нападающий петербургского «Зенита» бразилец Малком.

«Аль-Хиляль» (15 очков) с пятью победами в пяти турах возглавляет таблицу Запада. «Аль-Шорта» (1), потерпевшая четвертое поражение подряд, занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Аль-Хиляль» в гостях сыграет с «Аль-Шарджей» из ОАЭ, а «Аль-Шорта» примет саудовский «Аль-Ахли». Обе встречи пройдут 22 декабря.