«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл третий матч азиатской Лиги чемпионов.

Источник: VCG/VCG via Getty Images

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японскому «Виссел Кобе» в матче основного этапа азиатской Лиги чемпионов.

Встреча пятого тура, прошедшая в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Ёсуке Идегути (31-я минута) и Тетсуши Ямакава (39).

Подопечные Слуцкого дважды поразили ворота соперника, но оба мяча были отменены после просмотра VAR. Также на 82-й минуте пенальти не смог реализовать Андре Луис.

Это поражение стало третьим для «Шанхай Шэньхуа» в основном этапе турнира и вторым кряду, клуб располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице, набрав 4 очка. «Виссел Кобе» с 12 очками возглавил турнирную таблицу.