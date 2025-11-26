Как изменилась сборная Казахстана, почему «Кайрат» так силен и кто уедет в Европу. Интервью с тренером клуба КПЛ

— Хотел бы сказать, что прогресс произошел у всех игроков, как легионеров, так и местных. Трое игроков получили вызов в сборную Казахстана — Куат, Караман и Совет. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. И те же вызовы в сборную — это подтверждение нашей хорошей работы. Поэтому выделять кого-то не хотелось, все в команде совершили прогресс.