Как изменилась сборная Казахстана, почему «Кайрат» так силен и кто уедет в Европу. Интервью с тренером клуба КПЛ

«Женис» — команда, которая сумела перевернуть для себя ход сезона и завершить его на шестом месте в КПЛ. Архитектор этого преображения — украинский тренер Андрей Демченко. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, что прежде всего изменил внутри коллектива, оценил уровень чемпионата, сравнил «Кайсар» с праймовым «Ливерпулем» и заявил, что открыт к предложениям в КПЛ по работе.

Источник: ФК "Женис"

— Андрей Анатольевич, вы провели полгода в Казахстане — какие у вас впечатления от чемпионата, как оцените его уровень и как адаптировались с точки зрения быта, что для себя подметили в плане жизни в Казахстане?

— Когда поступило предложение от «Жениса», я взглянул на турнирную таблицу и и мягко говоря положение было не очень хорошим, команда шла на предпоследнем месте. В активе было 5 очков и три забитых мяча, два из которых со стандарта. Задача сложная, но поправимая. Команда играла в оборонительный футбол, поэтому цифры были неутешительные.

Первое, что нужно было перестроить — играть в атакующем стиле. Второе — дать футболистам уверенность в том, что они способны играть в атаку. Третье — дать уверенность в том, что они могут дать бой любой команде в Казахстане. И у нас это получилось, мы провели серию из 12 игр без поражений.

В итоге, с моим приходом команда забила 34 гола и закончила чемпионат на шестом месте. Считаю, что это хороший результат для «Жениса».
Что касается чемпионата, он меня приятно удивил, все команды интересные, разносторонние, поскольку в командах много тренеров и игроков из разных стран. Есть динамика, развитие, определенно чемпионат Казахстана растет.

С точки зрения быта, условия отличные, наши тренировки проходили на «Астана Арене». Руководители, тренерский штаб, административный штаб — все на очень хорошем уровне. Поэтому я занимался только футболом.

Из жизни подметил, что люди в Казахстане встают очень рано, как у нас в Украине. Если встают рано, значит хотят много успеть, динамика развития страны очень высокая.

— Выход «Кайрата» в Лигу чемпионов и последние результаты сборной Казахстана (ничейные игры с Северной Македонией и Бельгией) — это говорит о прогрессе казахстанского клуба? Если да, то как вы думаете на чем он основан?

— Если о «Кайрате» говорить, их выход закономерен, он основан на правильном развитии футбольного клуба во всех направлениях.

По сборной Казахстана, в начале года результаты были не очень, но с приходом Талгата Байсуфинова команда стала показывать неплохой футбол.

Выделил бы следующие моменты относительно сборной:

  • Команда перестроилась на четыре защитника
  • Линию обороны подняли выше
  • Команда начала прессинговать
  • Психология, уверенность в себе

— С тренерской точки зрения — какой соперник концептуально в КПЛ вам был наиболее неудобен и в то же время интересен?

— Отмечу три команды. «Кайрат» — все ребята хорошего класса, уверены в себе, индивидуально сильные, командная игра поставлена. «Елимай» — очень тяжелый соперник. Навязывают силовой футбол, физически мощные игроки, гнут свою линию, продавливают.

«Кайсар» — необычная команда. Прессингует не так, как все. Сложная схема прессинга, 4−3−3, как у «Ливерпуля» в первые годы работы Клоппа.

— Вероятно, самый впечатляющий прогресс в «Женисе» среди местных игроков совершил Динмухамед Караман. Вы уже говорили, что чуть подкорректировали его функционал и дали ему более атакующую роль, а с точки зрения психологии и ментальности с ним приходилось работать?

— Хотел бы сказать, что прогресс произошел у всех игроков, как легионеров, так и местных. Трое игроков получили вызов в сборную Казахстана — Куат, Караман и Совет. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. И те же вызовы в сборную — это подтверждение нашей хорошей работы. Поэтому выделять кого-то не хотелось, все в команде совершили прогресс.

— Как вы считаете, Караман если говорить объективно, должен в следующем сезоне попробовать себя в топ-клубе КПЛ?

— Когда команда хорошо выступает, всегда найдется клуб с большим бюджетом, который готов предложить футболисту более выгодный контракт. Это нормально в футболе. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

— Если говорить об индивидуальностях, кто еще из казахстанских игроков вас удивил/впечатлил и кто по вашему мнению мог бы играть в Европе?

— Да, есть неплохие ребята. В первую очередь Дастан Сатпаев, мне кажется он готов к переходу на новый уровень. Ислам Чесноков должен пробовать себя в более сильном чемпионате. Галымжан Кенжебек также должен играть в лиге посильнее.

— По поводу вашего будущего, какова на данный момент ситуация, есть ли предложение от «Жениса»? Готовы ли рассмотреть предложения от других казахстанских команд?

Ситуация такова — 1 ноября мой контракт с «Женисом» закончился. Предложение от «Жениса» я пока не получал. Казахстан на сегодня очень быстро развивается в футболе. Вижу, что футбольные клубы в Казахстане переходят в частные руки. Местная федерация качественно работает в плане развития футбола в стране — строят академии, стадионы, школы. Уровень чемпионата растет, приезжают качественные легионеры.

Поэтому я вижу большие перспективы в развитии казахстанского футбола. Если поступят предложения от других клубов Казахстана, буду их рассматривать.

Отметим, что Демченко, будучи футболистом выигрывал Суперкубок УЕФА в составе амстердамского «Аякса». Тренерскую карьеру начал в 2011 году, став наставником «Имекса» из украинского чемпионата. Также тренировал такие клубы, как «Металлург», «Львов», «Металлист 1925» и грузинской «Динамо Батуми».