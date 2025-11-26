Ричмонд
Большой скандал в Аргентине: «Росарио» Ди Марии признали чемпионом страны вопреки формату

Сам Анхель просто счастлив, но у соперников много вопросов.

Источник: Getty Images

В Аргентине произошло нечто удивительное: чемпионом признали «Росарио Сентраль», за который выступает Анхель Ди Мария. Еще раз: команда не стала чемпионом — ее именно признали. При этом сам турнир еще не окончен.

На фоне такого решения в стране вспыхнули недовольства — граффити с 37-летним вингером уродуют, а самого игрока обвиняют в том, что он якобы близок к президенту федерации и выиграл от «ручного» изменения правил. Футболисты «Эстудиантес» во время «чемпионского коридора» вообще повернулись к представителям «Росарио» спиной. Разбираемся в происходящем.

Чемпион, но… не чемпион

«Росарио Сентраль» объявили чемпионом не просто так. Родная команда Ди Марии c 35 очками выиграла первый этап Апертуры в своей зоне, второй — Клаусуру — тоже закончила лидером с 31 баллом.

В итоге у аргентинского коллектива 66 очков за два этапа — на четыре больше, чем у «Боки Хуниорс». Ассоциация футбола Аргентины (AFA) единогласно решила, что странно будет не награждать тех, кто выиграл первые этапы — в итоге впервые в истории вручили подобный трофей. При этом чемпионский матч между победителями Апертуры и Клаусуры по итогам плей-офф все равно будет.

Анхель вне себя от счастья: «Еще одна звезда для клуба. Я очень рад. Это работа всего года. Люди в нашем городе должны быть очень довольны», — сказал он OneFootball. Также ветеран написал в соцсетях: «Более чем заслуженно».

Президент «Росарио» Гонсало Беллосо добавил: в AFA давно поднимали вопрос вручения трофея ежегодному чемпиону, и принятое решение — не спонтанное.

В итоге команда не только получила путевку на Кубок Либертадорес, но и взяла первое золото за 38 лет. Для Ди Марии это первая медаль высшей пробы на родине. Правда, он отыграл всего два года: первый — в начале карьеры перед уходом в «Бенфику».

Большой скандал

На фоне всего этого в Аргентине вспыхнули недовольства — появилась новость о том, что AFA подтасовала официальный документ. На днях игроки «Эстудиантеса» развернулись спиной к футболистам «Росарио» во время «чемпионского коридора» — так они протестовали против присвоения титула команде Ди Марии.

Затем местная футбольная ассоциация изменила бюллетень под номером 6625, в котором прописан регламент чествования победителя. Метаданные PDF-файла документа показывают дату создания 23 ноября 2025-го, а не 12 февраля 2025-го, как указано в бюллетене.

Футболисты «Эстудиантеса» должны предоставить заявление в дисциплинарный трибунал. Если выяснится, что акция протеста была решением президента клуба Хуана Себастьяна Верона, то федерация применит к нему санкции. Если же это собственное решение игроков, AFA накажет участников матча.

Да и сама ситуация с чемпионством «Росарио» вызвала неоднозначную реакцию у жителей Аргентины. Теперь граффити с изображением Ди Марии закрашивают, а самого Анхеля обвиняют в «прислуживании» президенту федерации.

Но самое интересное, что плей-офф Апертуры выиграл «Платенсе», а плей-офф Клаусуры продолжается на этапе ¼ финала («Росарио» уже вылетел). Победители должны будут сыграть между собой золотой матч. Только вот чемпион уже известен…

Роман Кольцов