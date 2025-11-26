Большой скандал в Аргентине: «Росарио» Ди Марии признали чемпионом страны вопреки формату

В итоге у аргентинского коллектива 66 очков за два этапа — на четыре больше, чем у «Боки Хуниорс». Ассоциация футбола Аргентины (AFA) единогласно решила, что странно будет не награждать тех, кто выиграл первые этапы — в итоге впервые в истории вручили подобный трофей. При этом чемпионский матч между победителями Апертуры и Клаусуры по итогам плей-офф все равно будет.