Дортмундская «Боруссия» победила «Байер» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Аарон Ансельмино (41-я минута) и Карим Адейеми (65). У «Байера» отличился Кристиан Кофане (83).
«Боруссия» продлила серию без поражений до пяти матчей и вышла на третье место турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 25 очков. «Байер» (23) идет на четвертой позиции.
В следующем матче Бундеслиги «Боруссия» 7 декабря примет «Хоффенхайм», «Байер» днем ранее на выезде сыграет против «Аугсбурга».