В Швеции футбольный матч продлился более четырех часов из-за пожара

За пять минут до конца основного времени ответной встречи в Норрчёпинге при счете 0:0 (первую игру со счетом 3:0 выиграл «Эргрюте») болельщики хозяев забросали поле пиротехническими изделиями, из-за которых загорелись искусственное покрытие и сетка ворот. После длительного перерыва было решено доиграть встречу, и через 50 секунд после ее возобновления на поле вновь полетели петарды. Матч был опять приостановлен для очистки сектора от фанатов.