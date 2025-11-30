«Атлетико» обыграл «Овьедо» в Ла Лиге благодаря дублю Серлота

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Атлетико» обыграл «Овьедо» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дубль оформил норвежский нападающий Александер Серлот (16-я и 26-я минуты).
«Атлетико» продлил победную серию до шести матчей в Примере и с 31 очком вышел на третье место в турнирной таблице. «Овьедо» (9 очков) располагается на последней, 20-й позиции.
В другом матче «Леванте» дома уступил «Атлетику» со счетом 0:2.