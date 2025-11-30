«Атлетико» обыграл «Овьедо» в Ла Лиге благодаря дублю Серлота

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.05
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.06
П2
7.18
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Торино
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.94
П2
2.63
Футбол. Англия
15:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.59
П2
3.14
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.43
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.38
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.50
П2
2.47
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Интер
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.15
П2
1.28
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.98
П2
4.43
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.34
П2
3.95
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.20
П2
3.15
Футбол. Англия
17:05
Астон Вилла
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.47
П2
6.42
Футбол. Англия
17:05
Ноттингем Форест
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.41
П2
2.67
Футбол. Англия
17:05
Вест Хэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.14
X
4.58
П2
1.63
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.82
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.41
П2
5.80
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.40
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.45
П2
10.50
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.99
П2
1.74
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.77
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.42
П2
2.95
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.35
П2
2.30
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.08
П2
3.79
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.30
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.46
П2
3.76
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2

«Атлетико» обыграл «Овьедо» в Ла Лиге благодаря дублю Серлота

«Атлетико» победил «Овьедо» в матче чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Атлетико» обыграл «Овьедо» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дубль оформил норвежский нападающий Александер Серлот (16-я и 26-я минуты).

«Атлетико» продлил победную серию до шести матчей в Примере и с 31 очком вышел на третье место в турнирной таблице. «Овьедо» (9 очков) располагается на последней, 20-й позиции.

В другом матче «Леванте» дома уступил «Атлетику» со счетом 0:2.