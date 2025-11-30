«Фламенго» третий раз за шесть лет выиграл Кубок Либертадорес

Для «Фламенго» из Рио-де-Жанейро эта победа стала четвертой в истории и третьей за шесть лет. Чаще Кубок Либертадорес выигрывали только аргентинские «Индепендьенте» (7) и «Бока Хуниорс» (6), а также уругвайский «Пеньяроль» (5). Бразильские клубы неизменно выигрывают Кубок Либертадорес с 2019 года. На счету аргентинских и бразильских команд стало по 25 титулов главного южноамериканского турнира.