«Фламенго» третий раз за шесть лет выиграл Кубок Либертадорес

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Фламенго» победил «Палмейрас» в бразильском финале розыгрыша Кубка Либертадорес, проводимого среди лучших клубов стран Южной Америки.
Встреча в Лиме завершилась со счетом 1:0. Гол на 67-й минуте забил экс-защитник «Реала», «Манчестер Сити» и «Ювентуса» Данило.
В матче принимали участие экс-игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) Бруно Фукс (ЦСКА), Мурило («Локомотив»), Келвен (ЦСКА) в составе «Палмейраса», а также Хорхе Карраскаль («Динамо») из «Фламенго».
Для «Фламенго» из Рио-де-Жанейро эта победа стала четвертой в истории и третьей за шесть лет. Чаще Кубок Либертадорес выигрывали только аргентинские «Индепендьенте» (7) и «Бока Хуниорс» (6), а также уругвайский «Пеньяроль» (5). Бразильские клубы неизменно выигрывают Кубок Либертадорес с 2019 года. На счету аргентинских и бразильских команд стало по 25 титулов главного южноамериканского турнира.
Благодаря победе «Фламенго» квалифицировался на клубный чемпионат мира, который пройдет в 2029 году.