«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» в полуфинале плей-офф MLS

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Интер Майами» одержал победу над «Нью-Йорк Сити» в полуфинале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча во Флориде завершилась со счетом 5:1 в пользу «Интер Майами». В составе победителей хет-трик оформил Тадео Альенде (14, 23 и 89-я минуты), также мячи забили Матео Сильветти (67) и Теласко Сеговия (83). У «Нью-Йорк Сити» отличился Джастин Хак (37).
Нападающий Лионель Месси оформил 405-й ассист в карьере, обойдя Ференца Пушкаша. Аргентинец стал игроком с наибольшим количеством результативных передач за карьеру.
«Интер Майами», дебютировавший в MLS в 2020 году, впервые в своей истории сыграет в финале плей-офф. Команда встретится с «Ванкувер Уайткэпс» 6 декабря.