«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» в полуфинале плей-офф MLS

Встреча во Флориде завершилась со счетом 5:1 в пользу «Интер Майами». В составе победителей хет-трик оформил Тадео Альенде (14, 23 и 89-я минуты), также мячи забили Матео Сильветти (67) и Теласко Сеговия (83). У «Нью-Йорк Сити» отличился Джастин Хак (37).