Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 километра до арены «Аякса» в знак протеста

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Болельщик «Эксельсиора» Дилан Метселаар пробежал 72 километра из Роттердама до стадиона «Аякса» в Амстердаме в знак протеста из-за высоких цен на парковочные места у стадиона.
Встреча между командами прошла 22 ноября в Амстердаме и завершилась победой «Эксельсиора» со счетом 2:1. Клуб из Роттердама обыграл «Аякс» в рамках чемпионата Нидерландов впервые с декабря 2007 года.
Отмечается, что изначально болельщик планировал в целом не посещать матч из-за высокой стоимости парковки — 21 евро, но позднее принял решение добраться до стадиона в Амстердаме без помощи транспортных средств.
«Люди, которые меня знают, в курсе что я могу совершать безумные поступки. Я хотел бойкотировать матч с “Аяксом” из-за негостеприимства. Например, у молодежного состава “Аякса” нет крыши над трибуной, а некоторых болельщиков проверяли на наличие татуировок других клубов. В этом году вдобавок ко всему мы должны были заплатить 21 евро за парковку, так что я отправился бежать в знак протеста», — приводит слова Метселаара Voetbalprimeur.
«На самом деле расстояние составляет всего 65 километров, но я хотел еще зайти в супермаркет за едой. Я также не учел, что под мостом будет перекрытие дороги. Я уже увидел стадион, но мне пришлось пробежать лишних два километра в обход. Когда я ликовал после финального свистка, мне пришлось присесть на корточки, потому что моя физическая форма была уже не та», — добавил болельщик.
Отмечается, что фанату не пришлось устраивать обратный забег до Роттердама. Метселаар отправился домой вместе с клубным фотографом.