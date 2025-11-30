Умер рекордсмен «Вест Хэма» по количеству матчей

«С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня мы потеряли нашего любимого папу. Он был предан своей семье и был самым добрым, верным, самоотверженным и любящим человеком. Он всем сердцем любил “Вест Хэм” и его замечательных болельщиков, дорожил каждой минутой, проведенной в клубе. Он навсегда останется в наших сердцах, нам его вечно будет не хватать. Мы утешаемся мыслью, что его наследие будет жить вечно», — приводит клуб заявление семьи Бондса.