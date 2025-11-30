Ричмонд
Умер рекордсмен «Вест Хэма» по количеству матчей

Рекордсмен «Вест Хэма» по количеству матчей Бондс умер в возрасте 79 лет.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Английский футболист Билли Бондс, который является рекордсменом «Вест Хэма» по количеству сыгранных матчей, скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте «молотобойцев».

«С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня мы потеряли нашего любимого папу. Он был предан своей семье и был самым добрым, верным, самоотверженным и любящим человеком. Он всем сердцем любил “Вест Хэм” и его замечательных болельщиков, дорожил каждой минутой, проведенной в клубе. Он навсегда останется в наших сердцах, нам его вечно будет не хватать. Мы утешаемся мыслью, что его наследие будет жить вечно», — приводит клуб заявление семьи Бондса.

В активе Бондса в составе «Вест Хэма» 799 встреч. Он был капитаном команды и выиграл вместе с «молотобойцами» два Кубка Англии. В качестве тренера Бондс дважды выводил «Вест Хэм» в высший дивизион чемпионата Англии.