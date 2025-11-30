«Интер» на выезде обыграл «Пизу» в матче Серии А

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.70
П2
5.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.25
П2
1.63
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.85
П2
4.44
Футбол. Франция
перерыв
Анже
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.70
П2
1.26
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
2.65
П2
2.25
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.80
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
2.80
П2
9.68
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.54
П2
4.20
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Севилья
0
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.07
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.69
X
5.58
П2
1.43
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

«Интер» на выезде обыграл «Пизу» в матче Серии А

Дубль Мартинеса помог «Интеру» обыграть «Пизу».

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Миланский «Интер» на выезде обыграл «Пизу» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Пизе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Лаутаро Мартинес (69-я и 83-я минуты).

«Интер» вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Пиза» прервала серию из шести матчей без поражений в Серии А и располагается на 18-й строчке с 10 баллами.

В следующем матче чемпионата Италии «Интер» 6 декабря примет «Комо», «Пиза» двумя днями позднее примет «Парму».

В другом матче дня «Лечче» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 2:1.

Пиза
0:2
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, 13-й тур
30.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan
Главные тренеры
Альберто Джилардино
Кристиан Киву
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
69′
Лаутаро Мартинес
83′
Составы команд
Пиза
22
Симоне Скуффет
5
Симоне Канестрелли
4
Антонио Караччоло
26′
15
Идрисса Туре
20
Мишель Эбишер
6
Мариус Марин
39
Рауль Альбиоль
61′
80′
99
Лорран
3
Самуэле Ангори
71′
10
Маттео Трамони
36
Габриэле Пиччинини
71′
7
Мехди Лерис
9
Хенрик Мейстер
90′
16
Луи Томас Буффон
18
Мбала Нзола
90′
32
Стефано Морео
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
32
Федерико Димарко
20
Хакан Чалханоглу
23
Николо Барелла
15
Франческо Ачерби
35′
67′
31
Янн Биссек
11
Луис Энрике
67′
17
Анди Диуф
8
Петар Сучич
46′
7
Петр Зелиньски
9
Маркус Тюрам
67′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
87′
30
Карлос Аугусту
Статистика
Пиза
Интер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
2
3
Угловые
4
6
Фолы
13
15
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти