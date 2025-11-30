«Интер» на выезде обыграл «Пизу» в матче Серии А

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Миланский «Интер» на выезде обыграл «Пизу» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Пизе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Лаутаро Мартинес (69-я и 83-я минуты).
«Интер» вышел на третье место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Пиза» прервала серию из шести матчей без поражений в Серии А и располагается на 18-й строчке с 10 баллами.
В следующем матче чемпионата Италии «Интер» 6 декабря примет «Комо», «Пиза» двумя днями позднее примет «Парму».
В другом матче дня «Лечче» на своем поле обыграл «Торино» со счетом 2:1.
Футбол, Италия, 13-й тур
30.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan
Главные тренеры
Альберто Джилардино
Кристиан Киву
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
69′
Лаутаро Мартинес
83′
Составы команд
Пиза
22
Симоне Скуффет
5
Симоне Канестрелли
4
Антонио Караччоло
26′
15
Идрисса Туре
20
Мишель Эбишер
6
Мариус Марин
39
Рауль Альбиоль
61′
80′
99
Лорран
3
Самуэле Ангори
71′
10
Маттео Трамони
36
Габриэле Пиччинини
71′
7
Мехди Лерис
9
Хенрик Мейстер
90′
16
Луи Томас Буффон
18
Мбала Нзола
90′
32
Стефано Морео
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
95
Алессандро Бастони
32
Федерико Димарко
20
Хакан Чалханоглу
23
Николо Барелла
15
Франческо Ачерби
35′
67′
31
Янн Биссек
11
Луис Энрике
67′
17
Анди Диуф
8
Петар Сучич
46′
7
Петр Зелиньски
9
Маркус Тюрам
67′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
87′
30
Карлос Аугусту
Статистика
Пиза
Интер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
2
3
Угловые
4
6
Фолы
13
15
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти