«Буде-Глимт» Хайкина уступил титул чемпиона Норвегии «Викингу»

«Викинг» с 71 очком возглавил итоговую таблицу и в девятый раз в своей истории стал победителем норвежского чемпионата. В последний раз клуб выигрывал лигу в 1991 году. «Буде-Глимт» (70 очков), являющийся чемпионом двух последних сезонов, стал вторым. Замкнул тройку лидеров «Тромсе» (57).