«Буде-Глимт» Хайкина уступил титул чемпиона Норвегии «Викингу»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, занял второе место в чемпионате Норвегии по футболу, уступив первое место с разницей в одно очко «Викингу» из Ставангера.
В воскресенье в матче заключительного, 30-го тура «Буде-Глимт» на домашней арене разгромил «Фредрикстад» со счетом 5:0. «Викинг» на своем поле обыграл «Волеренгу» — 5:1.
«Викинг» с 71 очком возглавил итоговую таблицу и в девятый раз в своей истории стал победителем норвежского чемпионата. В последний раз клуб выигрывал лигу в 1991 году. «Буде-Глимт» (70 очков), являющийся чемпионом двух последних сезонов, стал вторым. Замкнул тройку лидеров «Тромсе» (57).
Хайкину 30 лет. Он провел все 30 матчей в чемпионате, в которых пропустил 28 мячей, и отстоял на ноль в 13 играх.