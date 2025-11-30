Ричмонд
Дубль Оздоева помог ПАОКу обыграть «Левадиакос» в чемпионате Греции

ПАОК из Салоников обыграл «Левадиакос» в матче чемпионата Греции.

Источник: ANP via Getty Images

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ПАОК из Салоников обыграл «Левадиакос» в матче 12-го тура чемпионата Греции по футболу.

Встреча в Левадии завершилась со счетом 3:2. Дубль в составе гостей оформил российский полузащитник Магомед Оздоев (45-я и 55-я минуты), также гол забил Гиоргос Гиакумакис (90). Второй мяч россиянина был забит с передачи защитника Деяна Ловрена, с которым Оздоев играл за петербургский «Зенит» с 2020 по 2022 год. У «Левадиакоса» отличились Иоаннис Кости (10) и Беньямин Вербич (50). На 77-й минуте красную карточку получил полузащитник ПАОКа Суалихо Мейте.

Оздоеву 33 года. Россиянин провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В текущем сезоне на его счету семь голов в 12 матчах чемпионата Греции. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с Аленом Ожболтом, представляющим «Левадиакос». Лидирует Аюб Эль-Кааби из «Олимпиакоса» (10 голов).

ПАОК с 29 очками занимает второе место в таблице чемпионата Греции. «Левадиакос» (21) идет четвертым. В следующем туре ПАОК примет «Арис» из Салоников 7 декабря.