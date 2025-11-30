Дубль Оздоева помог ПАОКу обыграть «Левадиакос» в чемпионате Греции

Встреча в Левадии завершилась со счетом 3:2. Дубль в составе гостей оформил российский полузащитник Магомед Оздоев (45-я и 55-я минуты), также гол забил Гиоргос Гиакумакис (90). Второй мяч россиянина был забит с передачи защитника Деяна Ловрена, с которым Оздоев играл за петербургский «Зенит» с 2020 по 2022 год. У «Левадиакоса» отличились Иоаннис Кости (10) и Беньямин Вербич (50). На 77-й минуте красную карточку получил полузащитник ПАОКа Суалихо Мейте.