«Челси» в меньшинстве остановил «Арсенал». Получилось грубо, но эффективно

«Арсенал» не справился с «Челси» в выездном матче 13-го тура АПЛ — 1:1. «Канониры» больше часа играли в большинстве, но упустили отличную возможность увеличить отрыв в борьбе за чемпионство.
Победный состав не меняют
Клубы подошли к лондонскому дерби в шикарной форме — оба накануне убедительно разобрались с европейскими грандами в Лиге чемпионов. «Челси» не оставил шансов «Барселоне» на выезде (3:0), а «Арсенал» уверенно победил «Баварию» дома (3:1).
Вполне ожидаемо оба тренера не стали глобально менять составы. Энцо Мареска вообще ограничился только возвращением основного форварда Жоао Педро на свою позицию. Кроме того, для синих хорошей новостью стало выздоровление Коула Палмера — англичанин не попадал в заявку с сентября и в матче против «Арсенала» наконец оказался на скамейке запасных.
У Микеля Артеты дела обстояли хуже. «Канониры» последовательно растеряли лучшую в лиге пару центральных защитников — сперва травмировался Габриэл, затем Салиба. На дерби пришлось выходить с экспериментальной связкой Пьеро Инкапье — Кристиан Москера. Кроме того, «Арсенал» остался без Леандро Троссара — зато с Виктором Дьекерешем, вернувшимся в запас.
Жестокий первый тайм
Матч «Арсенала» и «Челси» в 13-м туре был не простым лондонским дерби, а игрой двух лидеров АПЛ — команды накануне занимали первое и второе места. Ход встречи оказался соответствующим: первый тайм превратился в ожесточенную тактическую дуэль.
«Ожесточенная» — правильное слово, ведь команды начали рубиться прямо со старта. Уже на 5-й минуте Энтони Тейлор показал первую желтую карточку — Мартин Субименди грубо сфолил против Риса Джеймса. На 11-й минуте свое предупреждение заработали синие, и дальше пошла бесконечная череда нарушений с обеих сторон, среди которых изредка просматривалась игра в футбол.
Понятно, что такая излишняя грубость должна была закончиться плохо. Так и вышло — на 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве, когда Мойсес Кайседо получил прямую красную карточку за опасный фол против Микеля Мерино. Статистика тайма была красноречивой — на счету команд оказалось больше карточек, чем опасных ударов по воротам. При этом у «Арсенала» на желтых оказалась почти вся линия защиты, кроме Юррьена Тимбера.
Обмен любезностями
В перерыве команды словно подменили. Вместо UFC наконец начался футбол, а вместе с ним быстро пришли и голы. «Челси», несмотря на игру в меньшинстве, уже на 48-й минуте сумел выйти вперед. Постарался Тревор Чалоба, который ударом затылком превратил в гол подачу с углового.
На несколько минут вернулся дух первого тайма — с фолами, агрессией и страдающими на газоне от боли футболистами. Но на 58-й минуте футбол снова взял верх, на этот раз со стороны «Арсенала» — Букайо Сака на фланге накрутил оборону хозяев, запустил навес в штрафную и попал точно в голову Микелю Мерино. Тот не промазал с нескольких метров.
Обмен голами взбодрил оппонентов — они начали атаковать все чаще. Но к 70-й минуте импульс спал, снова пошла тактическая борьба, в которой ни «Арсенал», ни «Челси» перебороть друг друга не могли. Артета попытался исправить положение при помощи Дьекереша, но тот запомнился только желтой карточкой, полученной после опасного стыка с Санчесом.
В итоге «Челси» относительно комфортно «дотерпел» в меньшинстве — при этом нельзя сказать, что «канониры» как-то всерьез тестировали оборону хозяев. «Арсенал» явно упустил важнейшие очки в борьбе за чемпионство — а вот команда Марески может гордиться, что выстояла в одном из сложнейших матчей отрезка.
По итогам 13-го тура «Арсенал» занимает первое место в таблице, на его счету 30 баллов. «Челси» расположился на третьей строчке, имея 24 очка.
Автор: Артем Белинин
Энцо Мареска
Микель Артета
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
