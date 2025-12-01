«Челси» в меньшинстве остановил «Арсенал». Получилось грубо, но эффективно

Понятно, что такая излишняя грубость должна была закончиться плохо. Так и вышло — на 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве, когда Мойсес Кайседо получил прямую красную карточку за опасный фол против Микеля Мерино. Статистика тайма была красноречивой — на счету команд оказалось больше карточек, чем опасных ударов по воротам. При этом у «Арсенала» на желтых оказалась почти вся линия защиты, кроме Юррьена Тимбера.