«Наполи» в Риме обыграл «Рому» и догнал лидирующий «Милан»

Встреча, прошедшая на стадионе в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу действующего чемпиона.
Автором единственного гола стал Давид Нерес, отличившийся на 36-й минуте.
Благодаря этой победе «Наполи» догнал лидирующий в Серии А «Милан», а «Рома» опустилась на четвертую строчку.
Футбол, Италия, 13-й тур
30.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Антонио Конте
Голы
Наполи
Давид Нерес
(Расмус Хейлунн)
36′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
86′
19
Зеки Челик
17
Ману Коне
43
Уэсли Винисиус
82′
92
Стефан Эль-Шаарави
90+3′
11
Эван Фергюсон
46′
35
Томмазо Бальданци
73′
4
Брайан Кристанте
55′
62′
8
Нейл Эль-Айнауи
18
Матиас Соуле
62′
21
Пауло Дибала
7
Лоренцо Пеллегрини
80′
31
Леон Бэйли
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
64′
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
17
Матиас Оливера
90+6′
68
Станислав Лоботка
63′
8
Скотт Мактоминай
19
Расмус Хейлунн
80′
20
Эльиф Эльмас
7
Давид Нерес
85′
27
Лоренцо Лукка
70
Ноа Ланг
69′
21
Маттео Политано
Статистика
Рома
Наполи
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
2
5
Угловые
4
2
Фолы
14
13
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти