«Реал» потерял очки в матче чемпионата Испании с «Жироной»

«Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче чемпионата Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Жироне завершилась со счетом 1:1. За хозяев отличился Аззедин Унаи (45-я минута). В составе «Реала» пенальти на 67-й минуте реализовал Килиан Мбаппе.

«Реал» с 33 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на один балл. «Жирона» (12) располагается на 18-й строчке и находится в зоне вылета в Сегунду.

В среду «Реал» встретится в гостях с «Атлетиком» из Бильбао в рамках перенесенного матча 19-го тура. «Жирона» в 15-м туре сыграет с «Эльче» на выезде 7 декабря.

В другом матче «Сельта» из Виго на своем поле уступила «Эспаньолу» со счетом 0:1.

Жирона
1:1
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Испания, 14-й тур
30.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Хаби Алонсо
Голы
Жирона
Аззедин Унаи
(Виктор Цыганков)
45′
Реал
Килиан Мбаппе
67′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
42′
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
23
Иван Мартин
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
18
Аззедин Унаи
59′
83′
29
Ласс Курума
19
Владислав Ванат
74′
83′
9
Абель Руис
15
Виктор Цыганков
72′
16
Алехандро Франсес
21
Брайан Хиль
72′
10
Ясер Асприлья
2
Уго Ринкон
72′
3
Хоэль Рока
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
90′
18
Альваро Каррерас
20
Франсиско Гарсия
90′
16
Гонсало Гарсия
14
Орельен Тшуамени
72′
11
Родригу
15
Арда Гюлер
46′
6
Эдуардо Камавинга
Статистика
Жирона
Реал
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
10
25
Удары в створ
4
4
Угловые
2
5
Фолы
9
13
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти