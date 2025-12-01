«Реал» потерял очки в матче чемпионата Испании с «Жироной»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Жироной» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Жироне завершилась со счетом 1:1. За хозяев отличился Аззедин Унаи (45-я минута). В составе «Реала» пенальти на 67-й минуте реализовал Килиан Мбаппе.
«Реал» с 33 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на один балл. «Жирона» (12) располагается на 18-й строчке и находится в зоне вылета в Сегунду.
В среду «Реал» встретится в гостях с «Атлетиком» из Бильбао в рамках перенесенного матча 19-го тура. «Жирона» в 15-м туре сыграет с «Эльче» на выезде 7 декабря.
В другом матче «Сельта» из Виго на своем поле уступила «Эспаньолу» со счетом 0:1.
Мичел
Хаби Алонсо
Аззедин Унаи
(Виктор Цыганков)
45′
Килиан Мбаппе
67′
13
Пауло Гассанига
42′
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
23
Иван Мартин
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
18
Аззедин Унаи
59′
83′
29
Ласс Курума
19
Владислав Ванат
74′
83′
9
Абель Руис
15
Виктор Цыганков
72′
16
Алехандро Франсес
21
Брайан Хиль
72′
10
Ясер Асприлья
2
Уго Ринкон
72′
3
Хоэль Рока
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
90′
18
Альваро Каррерас
20
Франсиско Гарсия
90′
16
Гонсало Гарсия
14
Орельен Тшуамени
72′
11
Родригу
15
Арда Гюлер
46′
6
Эдуардо Камавинга
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти