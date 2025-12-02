Дьявол носит «шпоры». Колонка Казанского — не про «МЮ»

Монолог любого болельщика «Тоттенхэма» сейчас должен сопровождаться музыкой. Звука только одного инструмента будет достаточно. Инструмента, который уже давно стал архетипом дьявола в искусстве. Великие итальянские музыканты Паганини и Тартини продали ему душу, чтобы стать виртуозами игры на ней. Сама она становилась источником вдохновения для особо чувствительных натур, склоняя к грехам.
«Мне больно, я не могу ходить на стадион». «Зачем я должен платить за поражения?» «Я перестал включать телевизор, когда играем дома». «Мой дом — моя крепость? Это глупое английское выражение. Мой дом — мое проклятье, так правильно…» Добавьте к этому скрипку и вы почувствуете боль и инфернальный ужас фаната «шпор».
«Тоттенхэм» заходил в этот сезон с кубком победителя Лиги Европы, новым главным тренером и руководством. Надежда на рассвет новой жизни была оптимистичной формой существования после пережитого кошмара — 22 поражения в чемпионате и 17-е место таблицы. Дно. От которого можно и нужно оттолкнуться.
На новом месте работы в блестящем офисе северного Лондона своей доброй датской улыбкой сиял Томас Франк. Его образ мудрого сказочника и магическое превращение скромного «Брентфорда» в большого английского авторитета давали болельщикам надежду на светлое будущее.
В начале декабря все это вспоминается как сон. Как те уже давние времена, когда Сон дарил радость.
После победы 30 августа над «Бернли» (3:0) в первом туре чемпионата на своем стадионе началась чертовщина. «Тоттенхэм» не выиграл… ни разу. Хуже дома играет только приговоренный к вылету «Вулверхэмптон». У этого старого греха длинная тень. «Тоттенхэм» с марта прошлого сезона на траве у дома взял только 10 очков.
Игра в выходные с «Фулхэмом» добавила яда в токсичный туман реальности.
«Тоттенхэм» пропустил уже на 3-й минуте. Игроки переглядывались между собой, перекладывая ответственность: «Ты перехватишь, нет, ты добежишь…» Мячу было плевать. Он лежал в сетке. Через две минуты бразильский кипер «шпор» Викарио перехватил длинную передачу на границе своей штрафной и выбежал с мячом к бровке. Вместо того чтобы надежно выбить его в аут, он устроил карнавал на трибунах болельщиков «Фулхэма». Точный пас сопернику и мяч по красивой траектории во второй раз залетает в его ворота. 0:2 на 6-й минуте. Клуб из восточной части Лондона ни разу в гостях в этом сезоне не побеждал. Для этого потребовалось приехать в северную часть английской столицы. «Тоттенхэм» по традиции хлебосолен к гостям — 1:2.
Каждое касание и спасение Викарио стадион встречал раздраженным «буу».
С финальным свистком уже вся команда услышала гнев.
Томас Франк после матча ситуацию только обострил: «Мне не понравилось, как реагировали фанаты. Это неприемлемо. Они не настоящие болельщики. Ладно так нас провожают после игры. Нет проблем. Но когда мы играем, то должны быть вместе».
Датчанин говорил откровенно, согласно своей фамилии (Франк в переводе «искренность»).
Его не услышали.
«Мы платим за то, что мы вместе, покупая билеты и поддерживая команду. А вы не становитесь лучше» — общий тон ответа болельщиков.
Уже три месяца люди с этого стадиона не уходили довольными. Они наблюдают за поисками главного тренера и терзаниями команды.
Франк постоянно перестраивает модель игры, выставляя то схему с тремя защитниками, то классику 4−4−2. Он так и не нашел пока оптимального стартового состава и позиции, которые раскрывают лучшие качества его футболистов. Лучи света в темном царстве прошлого сезона Педро Порро, Удоджи, Микки ван де Вен и Сарр сейчас ничем не отличаются от своих унылых партнеров. Как обычно у «Тоттенхэма», солидный список игроков на больничном: Мэддисон, Кулушевски, Соланке и Биссума. Но это оправдание никому не интересно.
Те, кто выходит в майке в их отсутствие, бесконечно далеки от стандартов своего же мастерства. Это и создает тяжелый фон восприятия игры.
Матчи против «Челси» и «Арсенала» особенно болезненны. Ожидаемые голы (xG) от «Тоттенхэма» в этих играх своим значением стремятся к размеру, известному в народе как «гулькин нос» — 0,1 и 0,07. Да, «шпоры» сейчас не способны своим составом и игрой конкурировать с претендентами на титул. Но выйти и оказать хотя бы какое-то сопротивление обязаны самим фактом своей биографии. Нет ничего слаще победы над лондонскими соседями. Если не победить, то хотя бы побороться. Ни того, ни другого у команды Франка не получилось.
В таких случаях в недавнем прошлом весь гнев болельщиков обрушивался на босса клуба Даниела Леви. Сейчас в директорской ложе его лица не увидать. Да, остается осадок — именно Леви привел в клуб Томаса Франка. Но датчанин был в межсезонье нарасхват. И этот ход выглядел логичным выбором руководства. Как и непродление Анже Постекоглу. Победа в Лиге Европы, в самом скучном финале десятилетия, не перекрыла провал сезона.
У Франка в местечковом «Брентфорде» была роскошь недельной подготовки к каждому сопернику. Он подбирал необходимую стратегию, искал решение в тренировочном цикле и побеждал. В «Тоттенхэме» такого комфорта нет — игры АПЛ, Лига чемпионов, весь состав разлетается по сборным в международные окна. Паузы между играми только для восстановления. Но свои методы детальной проработки каждого соперника Франк не меняет. Отсюда и хаос. Здесь одна схема, а вот тут другая. Суперосторожно против «Арсенала», зато «с шашками» на «ПСЖ». В итоге от соседей четыре мяча, от французов — пять. «Весело живем». В какой футбол играет «Тоттенхэм» — такая же загадка, как содержание 3I Atlas — комета это или корабль.
Что пугает даже больше — не видно очертаний светлого будущего, ради которого необходимо просто ждать. В позиционной атаке план один — отдайте мяч Кудусу, он, может быть, что-нибудь придумает. А если не сможет, то все равно лучше отдать ему.
Спасательный круг иллюзий болельщикам «Тоттенхэма» бросает история самого Франка. В каждой команде, которую он приводил к успеху, его ждал тяжелый старт. В свой первый сезон в «Брондбю» он едва не вылетел, а через год вывел клуб в Европу. В десяти матчах своего дебютного года в «Брентфорде» Франк выиграл лишь раз. А потом стал просто легендой клуба.
В предыдущих клубах руководство и болельщики готовы были терпеть. «Тоттенхэм» явно из другого «профсоюза». Требовать мгновенного улучшения игры и состава после 17-го места в чемпионате никто и не собирался. Это процесс выздоровления. Вот только пока Томас Франк и его игроки не дают повода говорить хотя бы о какой-то стабильной температуре. Семь очков от зоны Лиги чемпионов — взгляд редкого оптимиста. Семь очков до зоны вылета — констатация факта большинством.
С отсутствием Даниела Леви у главного тренера «Тоттенхэма» исчез громоотвод. Весь гнев болельщиков теперь будет бить напрямую. Уже бьет. Это он и почувствовал в выходные в пока еще своем доме. На исправление общественного мнения и игры у него минимум времени. Уже во вторник выезд в благополучный «Ньюкасл», а в следующие выходные на своем стадионе Франк встретится с прошлым. Прилетает рой пчел из «Брентфорда», который знает об уловках своего бывшего все. Никто не удивится, если после этих игр звук скрипки будет по-прежнему сопровождением каждого слова болельщика «Тоттенхэма».
Тем более что «Полет шмеля» на ней звучит дьявольски пронзительно.
