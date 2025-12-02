Дьявол носит «шпоры». Колонка Казанского — не про «МЮ»

«Тоттенхэм» пропустил уже на 3-й минуте. Игроки переглядывались между собой, перекладывая ответственность: «Ты перехватишь, нет, ты добежишь…» Мячу было плевать. Он лежал в сетке. Через две минуты бразильский кипер «шпор» Викарио перехватил длинную передачу на границе своей штрафной и выбежал с мячом к бровке. Вместо того чтобы надежно выбить его в аут, он устроил карнавал на трибунах болельщиков «Фулхэма». Точный пас сопернику и мяч по красивой траектории во второй раз залетает в его ворота. 0:2 на 6-й минуте. Клуб из восточной части Лондона ни разу в гостях в этом сезоне не побеждал. Для этого потребовалось приехать в северную часть английской столицы. «Тоттенхэм» по традиции хлебосолен к гостям — 1:2.