Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.41
П2
3.42
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.68
X
4.20
П2
1.72
Футбол. Испания
23:00
Барселона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.42
П2
4.23
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.95
П2
4.32
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2

Экс-игрок сборной Казахстана за 178 миллионов заинтересовал два клуба

Полузащитник павлодарского «Иртыша» Арман Кенесов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: КФФ

Активный интерес к Кенесову

25-летний хавбек провёл вторую половину прошлого сезона в «Иртыше» на правах, помогая команде из первой лиги вернуться в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ). За 14 матчей он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Его основной клуб — столичная «Астана», как отмечается, сталкивающаяся с финансовыми трудностями.

Кто претендует на трансфер

По информации источника, интерес к полузащитнику проявляют несколько клубов КПЛ, среди которых «Актобе» и семейский «Елимай». В то же время «Иртыш» планирует сохранить одного из лидеров состава для выступления в следующем сезоне.

Карьера и стоимость

За свою профессиональную карьеру Кенесов успел поиграть за кызылординский «Кайсар», российский «СКА-Хабаровск», «Актобе» и «Астану». За сборную Казахстана хавбек провёл четыре матча. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 300 тысяч евро (около 178,2 миллиона тенге).