Экс-игрок сборной Казахстана за 178 миллионов заинтересовал два клуба

Активный интерес к Кенесову
25-летний хавбек провёл вторую половину прошлого сезона в «Иртыше» на правах, помогая команде из первой лиги вернуться в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ). За 14 матчей он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
Его основной клуб — столичная «Астана», как отмечается, сталкивающаяся с финансовыми трудностями.
Кто претендует на трансфер
По информации источника, интерес к полузащитнику проявляют несколько клубов КПЛ, среди которых «Актобе» и семейский «Елимай». В то же время «Иртыш» планирует сохранить одного из лидеров состава для выступления в следующем сезоне.
Карьера и стоимость
За свою профессиональную карьеру Кенесов успел поиграть за кызылординский «Кайсар», российский «СКА-Хабаровск», «Актобе» и «Астану». За сборную Казахстана хавбек провёл четыре матча. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 300 тысяч евро (около 178,2 миллиона тенге).