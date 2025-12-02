Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов

Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до июня 2034 года. В составе «Сити» он стал победителем Лиги чемпионов, дважды завоевывал титул чемпиона Англии, а также по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.