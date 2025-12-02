Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов

Во вторник 25-летний нападающий отметился голом на 17-й минуте в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Данный мяч стал для норвежца 100-м в АПЛ, для данного достижения ему потребовалось провести 111 матчей.
Холанд быстрее всех в истории АПЛ смог достичь данной отметки. Норвежец побил предыдущее достижение, которое принадлежало английскому форварду Алану Ширеру (124 игры).
Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до июня 2034 года. В составе «Сити» он стал победителем Лиги чемпионов, дважды завоевывал титул чемпиона Англии, а также по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Марку Силва
Хосеп Гвардиола
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
