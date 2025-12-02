Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
2.87
X
6.30
П2
29.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.27
П2
38.00
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.38
П2
9.25
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Норвежский футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 забитых мячей быстрее всех в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Во вторник 25-летний нападающий отметился голом на 17-й минуте в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Данный мяч стал для норвежца 100-м в АПЛ, для данного достижения ему потребовалось провести 111 матчей.

Холанд быстрее всех в истории АПЛ смог достичь данной отметки. Норвежец побил предыдущее достижение, которое принадлежало английскому форварду Алану Ширеру (124 игры).

Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до июня 2034 года. В составе «Сити» он стал победителем Лиги чемпионов, дважды завоевывал титул чемпиона Англии, а также по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Фулхэм
4:5
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 14
2.12.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Крэйвен Коттедж
Главные тренеры
Марку Силва
Хосеп Гвардиола
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти