Кварацхелия вошел в число претендентов на приз лучшему футболисту года

На приз лучшему футболисту года также претендуют Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все — «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе, Винисиус (оба — «Реал»), Ламин Ямал, Роберт Левандовский, Педри, Рафинья (все — «Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»). На приз тренеру года претендуют Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси») и Арне Слот («Ливерпуль»).