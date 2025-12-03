Ричмонд
Кварацхелия вошел в число претендентов на приз лучшему футболисту года

Кварацхелия вошел в число 15 претендентов на приз лучшему футболисту года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полузащитник сборной Грузии и французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия вошел в число пятнадцати претендентов на приз лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards, сообщается в официальном аккаунте премии в соцсети Х.

Церемония вручения наград состоится 28 декабря в Дубае. Действующим обладателем премии является футболист испанского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

На приз лучшему футболисту года также претендуют Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все — «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе, Винисиус (оба — «Реал»), Ламин Ямал, Роберт Левандовский, Педри, Рафинья (все — «Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»). На приз тренеру года претендуют Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси») и Арне Слот («Ливерпуль»).

Кварацхелия перешел в «ПСЖ» в январе из итальянского «Наполи» за 70 миллионов евро. Ранее грузинский футболист выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов. Премия вручается с 2010 года.