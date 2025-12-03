Ричмонд
Алонсо, Артета, Энрике, Флик, Мареска и Слот претендуют на премию лучшему тренеру 2025 года от Globe Soccer Awards

Названы претенденты на приз лучшему тренеру 2025 года от Globe Soccer Awards.

Источник: Reuters

В список включены Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси») и Арне Слот («Ливерпуль»).

Награда лучшему тренеру вручается с 2012 года. Ранее обладателем премии трижды, в том числе в 2024-м, становился Карло Анчелотти. По одному разу награду выигрывали Жозе Моуринью, Антонио Конте, Марк Вильмотс, Фернанду Сантуш, Зинедин Зидан, Дидье Дешам, Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик, Роберто Манчини и Хосеп Гвардиола.

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.