Лидера «Кайрата» признали игроком года европейской страны

В 2025 году Громыко стал одним из ключевых футболистов алматинцев. В его активе — победа в чемпионате Казахстана и выигранный Суперкубок страны. Кроме того, вместе с «Кайратом» он пробился в основной этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов, что стало одним из главных достижений клуба последних лет.