Пригодился бы даже «Кайрату»? Почему Оразов будет крайне востребован в КПЛ

После перехода в «Елимай» Оразов постепенно набрал тот тонус, который позволил ему вновь проявить свои лучшие качества и стать одной из движущих сил команды.
Опции современного восьмого номера Оразов на данный момент интерпретирует в КПЛ, пожалуй, лучше всех среди казахстанских игроков. Он мобилен, совершает большое количество спринтов, эффективен в продвижении мяча и крайне полезен в той модели игры, которую ныне предпочитает тренерский штаб сборной Казахстана.
Матч с Бельгией вновь показал, что даже на высоком европейском уровне Оразов соответствует требованиям. Проблема лишь в том, что не всегда удается поддерживать этот уровень на дистанции. Но в рамках КПЛ Рамазан может быть как раз более стабилен.
Как известно, «Елимай» хочет выкупить хавбека из датского «Силькеборга», но финальное решение не принято. И если рассуждать с позиции других клубов в Казахстане, Оразов пригодился бы практически всем.
Рамазан Оразов вновь стал одним из ключевых игроков сборной Казахстана при Талгате Байсуфинове.
В том же «Тоболе», где Оразов уже играл, нет полузащитника схожего профиля и к тому же казахстанца. Наверняка, он пригодился бы и в еще одном бывшем клубе — «Актобе», где намечается перестройка, но при этом есть неплохой казахстанский костяк (Касым, Каиров, Шушеначев).
Более того, это звучит как наименее реализуемый вариант, но даже в родном «Кайрате» Оразов был бы весьма органичен, особенно, на фоне ухода Офри Арада и желания алматинцев совершить апгрейд в позиции центрального полузащитника.
В общем, «Елимай» определенно может испытать конкуренцию в борьбе за Оразова, ведь игроков такого профиля с местным паспортом в лиге крайне мало и показательно, что на ещё одного сборника с подобным набором качеств — Динмухамеда Карамана также есть спрос среди грандов.