В европейском клубе сделали заявление по трансферу звезды сборной Казахстана за 350 миллионов

«Хорошие игроки имеют хорошие варианты, и мы надеемся заполучить одного-двух качественных футболистов. Мы рассматриваем игроков на разных позициях. В январе мы хотим добавить качества в команду и продолжить развивать состав, чтобы избежать проблем в чемпионате. Когда речь идёт о футболистах высокого уровня, они привлекают внимание и других клубов. Остаётся только ждать и смотреть, как всё сложится — это современные реалии».