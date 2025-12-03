Головин заявил, что считает себя лидером «Монако»

«Я не прошу капитанскую повязку. Два года назад мы решили, что капитаном будет Денис Закариа, потому что он говорит на четырех-пяти языках. Он очень позитивный и заслуживает этого больше, чем я. Мне здесь нравится. Я счастлив, и последние два-три года я чувствую себя лидером. Я не из тех, кто много говорит в раздевалке. Если станет тяжело, то, возможно, я скажу что-нибудь, но обычно я предпочитаю подавать пример на поле», — рассказал Головин на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте «Монако».