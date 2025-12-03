Ричмонд
Головин заявил, что считает себя лидером «Монако»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что чувствует себя лидером в футбольном клубе французской Лиги 1, несмотря на отсутствие капитанской повязки.

Источник: Reuters

В субботу «Монако» дома обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче 14-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0. Головин отметился результативной передачей на Такуми Минамино.

«Я не прошу капитанскую повязку. Два года назад мы решили, что капитаном будет Денис Закариа, потому что он говорит на четырех-пяти языках. Он очень позитивный и заслуживает этого больше, чем я. Мне здесь нравится. Я счастлив, и последние два-три года я чувствую себя лидером. Я не из тех, кто много говорит в раздевалке. Если станет тяжело, то, возможно, я скажу что-нибудь, но обычно я предпочитаю подавать пример на поле», — рассказал Головин на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте «Монако».

Головину 29 лет, он присоединился к «Монако» в июле 2018 года. За это время россиянин сыграл 243 матча и забил 36 мячей. В текущем сезоне в активе полузащитника 11 встреч и два гола. Головин сыграл 50 матчей за сборную России, забив восемь мячей.

Монако
1:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, 14-й тур
29.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Голы
Монако
Такуми Минамино
(Александр Головин)
68′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
80′
22
Мохаммед Салису
4
Йордан Тезе
90+5′
15
Ламин Камара
12′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
65′
27
Крепин Диатта
88′
10
Александр Головин
72′
31
Ансу Фати
18
Такуми Минамино
86′
8
Поль Погба
9
Фоларин Балогун
85′
14
Мика Биерет
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
33′
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
83′
9
Гонсалу Рамуш
24
Сенни Маюлу
64′
10
Усман Дембеле
19
Ли Кан Ин
64′
47
Квентин Нджанту
7
Хвича Кварацхелия
76′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Монако
ПСЖ
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
10
17
Удары в створ
5
4
Угловые
4
4
Фолы
10
13
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти