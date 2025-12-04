Сафонов может сыграть за «ПСЖ» уже на выходных. Шевалье получил травму и не тренируется

Болельщики парижан уже несколько месяцев просят довериться Матвею — игра Шевалье многих откровенно не устраивает. Люка действительно много ошибается (в матче ЛЧ против «Тоттенхэма» пропустил три гола при пяти ударах) и жалуется на критику. «Меня рассматривают под лупой! В такие моменты понимаешь, насколько это беспощадно», — говорил француз в интервью TF1.