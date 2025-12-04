Ричмонд
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» уже на выходных. Шевалье получил травму и не тренируется

Важная новость для россиянина.

Источник: AFP 2023

Российский голкипер Матвей Сафонов может сыграть за «ПСЖ» в ближайшее время. По данным французской прессы, его основной конкурент Люка Шевалье получил травму и, вероятнее всего, будет лечиться несколько дней.

Отек не проходит

О предполагаемой травме Шевалье стало известно сразу после матча 14-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Напомним, на 12-й минуте полузащитник монегасков Ламин Камара грубо влетел прямой ногой в лодыжку голкипера — тому несколько минут оказывали помощь.

В итоге Люка доиграл встречу, но после нее отметил — было жестко. «Что касается моей лодыжки — вы все это видели. Моя карьера могла сегодня пойти по другому пути — мне очень повезло», — рассказал 24-летний француз в интервью BeIN.

Но везение Шевалье все-таки оказалось ограниченным — травмы он не избежал. По данным RMC Sport, у вратаря сильный отек, который не прошел даже после трехдневного отдыха. Люка пропустил тренировку в среду и рискует не восстановиться к субботней игре чемпионата против «Ренна».

Таким образом, дорога в ворота для Сафонова может открыться уже на этих выходных.

Футбол
Франция 2025/2026
15-й тур, 6.12.2025, 23:05
ПСЖ
-
Ренн
-

Первая игра

Для Матвея возможная встреча с «Ренном» будет максимально важной — россиянин в этом сезоне еще ни разу не играл за «ПСЖ». Главный тренер парижан Луис Энрике безоговорочно доверяет Шевалье, а Сафонов остается в запасе уже 20 матчей подряд.

Ситуация гораздо хуже, чем была в прошлом сезоне, когда россиянин провел 17 встреч во всех турнирах, включая два выступления в Лиге чемпионов. Причем оппозиция тогда была серьезнее — основным вратарем был Джанлуиджи Доннарумма.

Очевидно, Сафонова эта ситуация не устраивает. Первые новости о его желании сменить клуб появились еще летом, затем регулярно всплывали осенью. На днях крупнейшее издание Франции L`Equipe также сообщило, что Матвей хочет покинуть «ПСЖ» из-за недостатка игровой практики.

При этом тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не верит в желание Сафонова уйти. «Как только дойдет очередь до него, то он это место заберет. Просто ему нужно дать шанс, рассчитывать на ошибку», — заявил Кафанов ТАСС.

Болельщики парижан уже несколько месяцев просят довериться Матвею — игра Шевалье многих откровенно не устраивает. Люка действительно много ошибается (в матче ЛЧ против «Тоттенхэма» пропустил три гола при пяти ударах) и жалуется на критику. «Меня рассматривают под лупой! В такие моменты понимаешь, насколько это беспощадно», — говорил француз в интервью TF1.

Пока Энрике явно не на стороне фанатов, но все может измениться уже в ближайшие выходные.

Артем Белинин