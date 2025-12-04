«Барселона» дала Араухо бессрочный отпуск из-за депрессии. У защитника ментальные проблемы после удаления в матче с «Челси»

Он выкладывается на поле по полной, он наш капитан, и теперь ему нужно пережить этот момент, поскольку он очень эмоциональный и чувствительный человек. У него были непростые времена, и я хочу сказать ему, что мы с ним, ему нужно двигаться дальше, у нас здесь все вместе выигрывают и проигрывают, и никто не несет единоличной ответственности за поражения или победы", — цитирует функционера Mundo Deportivo.