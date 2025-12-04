«Барселона» дала Араухо бессрочный отпуск из-за депрессии. У защитника ментальные проблемы после удаления в матче с «Челси»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо тяжело переживает собственно удаление в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:3). По данным испанской прессы, 26-летний уругваец запросил у клуба бессрочный отпуск на психологическое восстановление.
Роковое удаление
Напомним, с чего все началось. В выездном матче с лондонцами Араухо заработал две желтые карточки уже в первом тайме — сперва за споры с арбитрами, потом за фол на Марке Кукурелье. «Барселона» не лучшим образом играла и при Рональде, а вдесятером вообще провалилась — 0:3.
На Араухо обрушилась волна критики. Не сдержался даже главный тренер каталонцев Ханси Флик: «Не знаю, что там было с первой желтой карточкой. Мне нужно поговорить с ним и посмотреть видео, а со второй — он не должен действовать таким образом», — заявил немец после матча.
Поднявшийся шум негативно повлиял на Рональда — по данным Catalunya Radio, защитник и капитан сине-гранатовых впал в депрессию.
В «Барселоне» сперва все опровергали — исчезновение Араухо из состава на матч Ла лиги против «Алавеса» объяснили кишечными проблемами. Но накануне матча с «Атлетико» Флик косвенно признал проблему: «Рональд не сыграет по личным причинам. Попрошу вас с уважением отнестись к ситуации».
Тогда же издание Mundo Deportivo сообщило: Араухо попросил у клуба время на ментальное восстановление. «Барселона» пошла навстречу — с мадридцами защитник тоже не играл. Кстати, на Transfermarkt причину пропуска так и указали — депрессия. Первый случай в истории портала.
Уважение и поддержка
После новостей о депрессии некоторые футбольные деятели открыто поддержали Араухо. Одним из первых это сделал президент «Барселоны» Жоан Лапорта. "Я хочу в некотором смысле поддержать и защитить Рональда. Его сильно критиковали, и я считаю, это несправедливо.
Он выкладывается на поле по полной, он наш капитан, и теперь ему нужно пережить этот момент, поскольку он очень эмоциональный и чувствительный человек. У него были непростые времена, и я хочу сказать ему, что мы с ним, ему нужно двигаться дальше, у нас здесь все вместе выигрывают и проигрывают, и никто не несет единоличной ответственности за поражения или победы", — цитирует функционера Mundo Deportivo.
Еще Араухо прилетела поддержка с неожиданного фланга — от главного тренера «Реала» Хаби Алонсо: «Мы должны уважать чувства и потребности игроков. Они люди, а не машины. К ним предъявляются высокие требования, у них большая ответственность. И если они принимают такое решение, если это пойдет ему на пользу, это кажется мне логичным», — цитирует Алонсо As.
Защитник выступает за «Барселону» с 2018 года, когда присоединился ко второй команде каталонцев из уругвайского «Атлетико Бостон Ривер». В январе 2025 года Араухо на шесть лет продлил контракт с сине-гранатовыми.
Артем Белинин