«Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Микель Мерино (11-я минута) и Букайо Сака (90+1).
«Арсенал», набрав 33 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Брентфорд» (19) опустился на 13-ю строчку. В следующем туре «Арсенал» 6 декабря сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Брентфорд» в этот же день примет «Тоттенхэм».
Результаты других матчей:
- «Бернли» — «Кристал Пэлас» — 0:1;
- «Брайтон» — «Астон Вилла» — 3:4;
- «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» — 0:1.
Футбол, Англия, Тур 14
3.12.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Кит Эндрюс
Голы
Арсенал
Микель Мерино
(Бен Уайт)
11′
Букайо Сака
(Микель Мерино)
90+1′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
23
Микель Мерино
5
Пьеро Инкапье
41
Деклан Райс
84′
14
Виктор Дьекереш
20
Нони Мадуэке
61′
10
Эберечи Эзе
11
Габриел Мартинелли
61′
7
Букайо Сака
3
Кристиан Москера
44′
12
Юррьен Тимбер
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
20
Кристоффер Айер
4
Сепп ван дер Берг
33
Майкл Кайоде
18
Егор Ярмолюк
65′
19
Данго Уаттара
5
Итан Пиннок
74′
22
Натан Коллинз
3
Рико Хенри
74′
23
Кин Льюис-Поттер
27
Виталий Янельт
61′
6
Джордан Хендерсон
8
Матиас Йенсен
61′
24
Миккель Дамсгор
7
Кевин Шаде
61′
9
Игор Тиаго
Статистика
Арсенал
Брентфорд
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
7
1
Угловые
4
8
Фолы
7
9
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти