«Бавария» благодаря двум автоголам обыграла «Унион» в Кубке Германии

У гостей отличился Харри Кейн, по одному автоголу забили игроки берлинцев Ильяс Анса и Диогу Лейте. У хозяев дубль с пенальти оформил Леопольд Кверфельд.
Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Кубка Германии и узнают следующего соперника после жеребьевки.
«Бавария» на выезде победила «Унион» в матче ⅛ финала Кубка Германии — 3:2. Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.
У гостей отличился Харри Кейн, по одному автоголу забили игроки берлинцев Ильяс Анса и Диогу Лейте. У хозяев дубль с пенальти оформил Леопольд Кверфельд.
Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Кубка Германии и узнают следующего соперника после жеребьевки.