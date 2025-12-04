Яя Туре рассказал о сложных отношениях с Гвардиолой: «Вижу в нем не человека, а змею»

Туре играл под руководством испанца и в «Барсе», и в «Манчестере». В обоих случаях Гвардиола со временем убирал ивуарийца из команды, предпочитая других футболистов.
«Я не вижу в нем человека, я вижу змею. Тренер “Барселоны” позвонил мне и сказал: “Ты должен вернуться, это важно”. Жена ответила: “Ты что, собираешься слушать этот бред? Он обращался с тобой как с грязью, а теперь хочет, чтобы ты остался, и ты собираешься остаться? Поехали в Манчестер.
Этот парень не выпускал меня на поле весь год, а в конце года я блистал на чемпионате мира (2010), и он привозит меня в «Барселону». Моя жена говорила мне о нем: «Он не мужчина, он мерзавец». Она считает его негативным человеком", — сказал Туре в интервью ZACK.