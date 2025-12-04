Месси рассказал, за какой клуб мечтал выступать в детстве

«Я всегда говорю, что моей детской мечтой было выступать за первую команду “Ньюэллс Олд Бойз”. Я ходил на стадион, играл там и мечтал стать профессиональным футболистом. Потом моя жизнь полностью изменилась — в 13 лет я уехал и дебютировал за “Барселону”. Это то, чего я никогда не мог себе представить даже в самых лучших мечтах», — цитирует Месси ESPN.