Месси рассказал, за какой клуб мечтал выступать в детстве

«Я всегда говорю, что моей детской мечтой было выступать за первую команду “Ньюэллс Олд Бойз”. Я ходил на стадион, играл там и мечтал стать профессиональным футболистом. Потом моя жизнь полностью изменилась — в 13 лет я уехал и дебютировал за “Барселону”. Это то, чего я никогда не мог себе представить даже в самых лучших мечтах», — цитирует Месси ESPN.
На протяжении карьеры Месси играл за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами», к которому присоединился в 2023 году. С сине-гранатовыми форвард 10 раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов, с парижанами дважды становился победителем лиги 1. Также 38-летний аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и шестикратным обладателем «Золотой бутсы».