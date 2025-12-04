Месси похвалил экс-футболиста «Зенита»

«Я слежу за Паредесом. Он сильно изменил “Боку” с момента своего прихода, сделал ее мощнее, особенно в домашних матчах. Во многом это его заслуга, благодаря игре, которую он демонстрирует, тому, как он сумел выстроить команду на поле. Я знаю, что внутри коллектива у них отличные отношения — это тоже заметно. Я рад, потому что он мой друг, я его очень люблю. Он хотел вернуться, и то, что у него все получается — еще лучше», — заявил Месси в интервью ESPN.