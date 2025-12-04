«Не буду как Путин»: глава «Барселоны» о выборах в клубе

Лапорта возглавил каталонский клуб в 2021 году. При этом он сам до этого говорил о намерении баллотироваться на новый срок, который может стать для него вторым подряд. Следующие выборы президента «Барселоны» пройдут в 2026 году. Согласно установленному уставу клуба, невозможно занимать пост главы клуба больше двух сроков подряд.