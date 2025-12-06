«Арсенал» проиграл впервые с августа, пропустив на 95-й минуте матча АПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.25
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.15
П2
4.10
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.40
П2
1.90
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.25
X
7.10
П2
1.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.80
П2
9.00
Футбол. Италия
перерыв
Сассуоло
2
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.00
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
1
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.00
П2
9.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
48.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.84
П2
2.10
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.33
П2
3.87
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.73
П2
10.75
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.92
П2
10.00
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.41
П2
3.00
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.02
П2
2.86
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.67
П2
1.98
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.40
П2
13.25
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.20
П2
6.08
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.20
П2
4.25
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.03
X
4.56
П2
1.78
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.73
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.74
П2
9.25
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Арсенал» проиграл впервые с августа, пропустив на 95-й минуте матча АПЛ

Футболисты «Арсенала» проиграли «Астон Вилле» со счетом 1:2 в гостевом матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Getty Images

В составе победителей голы забили Мэтти Кэш (36-я минута) и Эмилиано Буэндия (90+5). У проигравших отличился Леандро Троссард (52).

«Арсенал» потерпел лишь второе поражение в нынешнем сезоне, первое было от «Ливерпуля» (0:1) 31 августа в третьем туре.

«Арсенал» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Астон Вилла» с 30 очками поднялась на второе место.

В следующем туре «Арсенал» 13 декабря примет «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» днем позже в гостях сыграет с «Вест Хэмом».

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 15
6.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Микель Артета
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти