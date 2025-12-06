Трамп поговорил по телефону с Роналду

В соцсети Truth Social американский президент назвал Роналду «великим футболистом», отметил, что тот «только что позвонил», чтобы поблагодарить за тур по Белому дому и Овальному кабинету на этой неделе.
«Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает!!!» — отметил он.
В ноябре Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес посетил прием, организованный в рамках визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Позднее сам Трамп показал футболисту и его невесте Белый дом.
Президент США отмечал, что визит именитого футболиста в Белый дом помог ему поднять авторитет в глазах собственного сына Бэррона.