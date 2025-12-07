Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Салах: У меня такое чувство, что клуб меня подставляет

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах раскритиковал решение главного тренера команды Арне Слота не выпускать его в стартовом составе в третьем матче подряд.

Источник: Reuters

"Я не могу в это поверить, я очень разочарован. Я сделал так много для этого клуба, все это видели на протяжении многих лет, особенно в прошлом сезоне. Оказаться на скамейке запасных — я не знаю почему. У меня такое чувство, что клуб меня подставляет. Вот что я чувствую.

Я много раз говорил раньше, что у меня хорошие отношения с тренером, и вдруг у нас нет отношений, я не знаю почему.

Для меня это, честно говоря, неприемлемо. Я не знаю, почему это всегда происходит со мной.

Вчера я позвонил маме — вы же не знали, что я не буду сегодня в стартовом составе, а я знал. Я сказал ей приехать на матч с «Брайтоном», независимо от того, выйду я или нет, я собираюсь насладиться игрой. Посмотрим, что будет, но в любом случае в моей голове я настроен получить удовольствие, потому что я все равно не знаю, что произойдет. Матч будет на «Энфилде», так что это будет мое прощание перед тем, как я уеду на Кубок африканских наций", — цитирует 33-летнего египтянина TV 2 Sport.

Салах не сыграл в матчах чемпионата Англии с «Лидсом» (3:3) и «Вест Хэмом» (2:0). В игре с «Сандерлендом» (1:1) он появился на поле во втором тайме.

В сезоне-2025/26 нападающий в 19 матчах забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.