Салах: У меня такое чувство, что клуб меня подставляет

Вчера я позвонил маме — вы же не знали, что я не буду сегодня в стартовом составе, а я знал. Я сказал ей приехать на матч с «Брайтоном», независимо от того, выйду я или нет, я собираюсь насладиться игрой. Посмотрим, что будет, но в любом случае в моей голове я настроен получить удовольствие, потому что я все равно не знаю, что произойдет. Матч будет на «Энфилде», так что это будет мое прощание перед тем, как я уеду на Кубок африканских наций", — цитирует 33-летнего египтянина TV 2 Sport.