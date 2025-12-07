Салах: У меня такое чувство, что клуб меня подставляет

"Я не могу в это поверить, я очень разочарован. Я сделал так много для этого клуба, все это видели на протяжении многих лет, особенно в прошлом сезоне. Оказаться на скамейке запасных — я не знаю почему. У меня такое чувство, что клуб меня подставляет. Вот что я чувствую.
Я много раз говорил раньше, что у меня хорошие отношения с тренером, и вдруг у нас нет отношений, я не знаю почему.
Для меня это, честно говоря, неприемлемо. Я не знаю, почему это всегда происходит со мной.
Вчера я позвонил маме — вы же не знали, что я не буду сегодня в стартовом составе, а я знал. Я сказал ей приехать на матч с «Брайтоном», независимо от того, выйду я или нет, я собираюсь насладиться игрой. Посмотрим, что будет, но в любом случае в моей голове я настроен получить удовольствие, потому что я все равно не знаю, что произойдет. Матч будет на «Энфилде», так что это будет мое прощание перед тем, как я уеду на Кубок африканских наций", — цитирует 33-летнего египтянина TV 2 Sport.
Салах не сыграл в матчах чемпионата Англии с «Лидсом» (3:3) и «Вест Хэмом» (2:0). В игре с «Сандерлендом» (1:1) он появился на поле во втором тайме.
В сезоне-2025/26 нападающий в 19 матчах забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.